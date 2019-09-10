川普貿易戰重傷美製造業 冷卻合併風潮

2019-09-10 14:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合9日電



川普總統與中國的貿易戰導致美國製造業廠商的合併潮冷卻，沛普丹大學(Pepperdine University)商學院聯合企業併購顧問在7月的調查表明，在價值200萬到500萬元的企業中，近三分之一製造業的合併受到貿易戰的影響，近半數準備收購的中小企業稱，關稅迫使賣方改變了主意，而降低求售價的賣方企業則占55%。

關稅戰給部分製造業帶來的傷害，使許多製造業廠商及其買主對未來的經濟感到擔憂，從事企業併購的「基石商務服務」經紀公司說，製造業廠商受到貿易戰的打擊最沉重，部分企業在合併上採取等著瞧的態度，部分企業主可能要等候七年才能決定出售企業。

供應管理研究所(ISM)兩天前公布報告顯示，美國8月的製造業進一步減緩，美國的出口新訂單如今降至2009年4月以來的最低，而十年前的低點是因為全球貿易受到金融海嘯的打擊。ISM的成員包括美國製造業的中小企業。

勞工部6日公布資料顯示，製造業今年8月僅創造了3000個就業，全國製造業聯合會的首席經濟學家對此做出解釋說，美國的製造業廠商目前面臨全球經濟疲軟和貿易不確定性的雙重挑戰，因此，我們不應對製造業的就業增長趨緩感到驚訝。

貿易戰的關稅在許多方面傷害了製造業，從中國進口鋼材、零組件、製成品和原材料的企業，要為採購多付超過25%的費用，而向中國出口的企業則受到中國報復性關稅的打擊。連製造業廠商的客戶也受到關稅的影響，如產品市場面向農場主的企業出現了銷售收入下降。

調查是7月前三個星期採訪288個企業併購經紀公司和併購顧問的結果。