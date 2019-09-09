微軟總裁：川普對待華為的方式 一點也不美國

2019-09-09 16:16 世界日報 中國新聞組／北京9日電



微軟總裁兼首席法律顧問史密斯。 路透社 分享 facebook

美國封殺華為，持續引發美國企業「異議」。微軟總裁兼首席法律顧問史密斯（Brad Smit）8日接受彭博社專訪時表示，政府對待華為的方式一點也不美國（un-American），在沒有堅實的事實、邏輯和法律條款做依託的情況下，美國不應採取此類措施。

綜合媒體報導，史密斯表示，美國對華為的指控薄弱而不夠全面，而微軟要求美國監管機構就封殺華提出證據時，得到的回復通常是「好吧，如果你們了解我們掌握的信息，你們也會認同的。」但史密斯認為，美國的行事方式應該是「好啊，讓我們看看你們知道些什麼，這樣我們才能自己做決定。」

觀察者網報導，史密斯說，川普告訴一家科技公司，你可以銷售產品但不能購買操作系統或晶片，就好像要求酒店「你可以開門，但不能在客房裡安放床鋪，也不能在餐廳裡放食品」。史密斯認為，「不管怎樣，你都是在把這家公司的生存置於危險之中。」

隨著華為即將推出首款沒有美國技術的智慧手機，主導科技行業的美國巨頭擔心會出現技術分裂。這種分裂對美國巨頭而言是巨大的風險，史密斯警告說，「如果你不能把你的技術帶到全球，你就不能成為一個全球技術領導者。」而「管理全球化技術的唯一方法，是讓各國政府之間能真正實現相互合作」。

有媒體認為，包括微軟在內的美國科技巨頭已經為維持他們的市場領先地位投入了數十億美元，美國自己也從控制如此多領域的全球技術標準中獲益，如果出現技術分裂，那對巨頭們而言無疑是巨大傷害。

今年8月，華為其全球開發者大會發布了自己的鴻蒙OS系統，其消費者業務CEO余承東宣布：「如果安卓不能用，鴻蒙隨時可用。」