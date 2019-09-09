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貿易戰壓力大中國出口由紅翻黑 全球順差上月暴減百億

2019-09-09 14:38世界日報 編譯郭宣含╱綜合8日電

中國海關總署8日公布數據指出，中國8月對美國進口比去年同期下降22%至103億美...
中國海關總署8日公布數據指出，中國8月對美國進口比去年同期下降22%至103億美元，對美國出口同比下降16%至444億美元。美聯社
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美國與中國貿易戰方興未艾，威脅全球經濟成長，目前雙方談判毫無進展跡象，同時中國對美國貿易額度也大幅下降，遜於預期。中國海關總署8日公布數據指出，中國8月對美國進口比去年同期下降22%至103億美元，對美國出口同比下降16%至444億美元。

美聯社報導，美國與中國對於中國貿易順差與科技發展計畫而陷入爭端，雙方對彼此進口產品加徵數十億美元關稅。美國、歐洲、日本等其他貿易夥伴表示，中國發展計畫違反公開市場的承諾，並透過竊取或施壓迫使海外企業轉移技術所取得。

儘管美中談判代表正在籌備10月會談，但美中政府仍在9月1日對數十億美元產品課徵或加徵關稅，使貿易戰進一步升溫；川普總統也計畫在10月1日再加徵新一輪關稅。

中國出口商備感壓力，他們不僅面臨全球逐漸疲弱的消費者需求，這也影響他們尋找其他市場來取代中國海外最大的美國市場。專家分析，這顯示中國經濟下行壓力較大，加上美中貿易戰加劇，貿易順差帶來的貨幣投放也會減少，讓資金偏緊。

總部設在香港的牛津經濟公司(Oxford Economics)亞洲經濟部門主管高路易(Louis Kuijs)表示：「報復關稅戰升溫反映，美中雙方達成貿易協議與貿易戰降溫的可能性不高。同時，全球貿易似乎會持續疲弱，這點將繼續影響中國出口需求。」

美中貿易糾紛影響大豆與醫療設備等商品貿易，美中企業皆受打擊，並促使金融市場憂心全球經濟放緩。

中國8月全球貿易順差為348億4000萬美元，大幅低於7月的450億6000萬美元，也低於分析師430億美元的預期。中國8月對美貿易順差為269億5000萬美元，不如7月時的279億7000萬美元。

中國8月全球出口下降3%至2148億美元，全球進口則增加1.7%至1800億美元；中國出口在今年前八個月首度由紅轉黑，比去年同期下降1%，進口則縮水5.6%。中國8月對歐盟出口則比去年增加3%至383億美元。

美中雙方談判代表原本同意9月談判，但現已延至10月，目前尚未宣布日期。

美國9月1日對價值1112億美元的中國輸美產品課徵15%關稅，並計畫10月1日加徵30%關稅；在12月15日再對1600億美元中國進口商品課徵關稅；美國民眾購買中國商品時，幾乎難逃關稅。

中國也對美國進口商品課徵5%到10%的關稅，12月15日也將對美國商品再加徵新一輪關稅。中國已宣布對1200億美元的美國進口商品課徵或加徵關稅，但約有500億美元美國商品不受影響，可能是為了避免影響中國企業。

有些分析師認為，中國還抱持希望認為美國即將迎來2020年總統選舉，川普可能面臨壓力而提出更有利的貿易協議。不過川普已警告，他若連任，美國談判立場將更加強硬。

貿易戰美中關係

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