中製軌道車輛、大巴 白宮支持禁買

2019-09-08 15:17 世界日報 中國新聞組／北京8日電



白宮聲明支持國會關於禁止採購中國國企生產的城市軌道車輛及公交大巴的決議。圖為比亞迪工人在位於美國加州蘭開斯特市的比亞迪工廠工作。 新華社 分享 facebook

美中貿易戰，華府再出招。白宮管理和預算辦公室表示，為確保美國的國家安全和經濟安全，支持國會關於禁止採購中國國企生產的城市軌道車輛及公交大巴的決議，並說嚴防聯邦資金用於支持外國國企是至關重要的。

美國之音報導，白宮明確的採購原則，顯然主要針對中國國企以及接受中國政府補貼的民企，目的是抵消中國在美國城市軌道交通車輛市場上日益增加的影響力。

「中國中車股份有限公司」（CRRC，中車）被認為是國會立法以及白宮政策聲明的主要目標。報導說，這家中國國企曾以「超低競價」拿到波士頓、芝加哥、洛杉磯的捷運軌道車輛的採購合同，為這些城市地鐵和通勤鐵路生產軌道車輛。中車的美國子公司在美年營業額據報為180億美元。

多維報導，美國眾議院已經通過了2500號決議，參議院通過了1790號決議。兩項協議都含有非常相似的禁止購買規定，即禁止使用聯邦公共交通資金從中國政府擁有或補貼的製造商中購買城市軌道車輛，並勸阻其他運輸機構購買此類車輛。另外，參議院決議更適用於所有車輛採購，這也意味著，除了中車，比亞迪也將受到打擊。

明報報導，中方對於白宮的最新政策動向仍無直接表態。不過，中車在麻省的業務發言人里維拉（Lydia Rivera）表示，如果國防授權法案中針對中車的措辭成為法律，顯然意味着一些美國人會失去工作，這是一種可怕的情。里維拉還強調，中車有時是美國重要公共合同的唯一投標者。

針對推動參議院議案的人士稱，比亞迪從中國提供的大量補貼中受益，比亞迪通過利用中國提供的補貼製造汽車和美國提供的補貼銷售汽車，因而獲得「兩重獲利（double-dip）」。比亞迪美國發言人吉拉爾多（Frank Girardot）反駁稱，該公司從中國獲得的電動汽車生產補貼與任何其他公司可能獲得的補貼相同。他指出，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）在中國生產電動汽車也得到同樣的補貼。他還表示，比亞迪的加州工廠擁有800名員工，符合聯邦政府的「購買美國貨」要求。