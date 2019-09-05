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美中10月重啟貿易談判 雙方仍互撂狠話

2019-09-05 23:55聯合報 華盛頓記者張加、北京特派記者陳言喬／連線報導

大陸昨天宣布，國務院副總理劉鶴（右）已與美國貿易代表賴海澤（中）、財政部長米努勤...
大陸昨天宣布，國務院副總理劉鶴（右）已與美國貿易代表賴海澤（中）、財政部長米努勤（左）通話，雙方同意十月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。 （美聯社資料照片）
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中共商務部昨天上午宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表賴海澤、財政部長米努勤通話。雙方同意十月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。

商務部還稱，此前雙方將保持密切溝通，工作層將於九月中旬展開磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

陸稱不撤回對美國訴訟

美中貿易談判傳出正面消息，陸股台股皆應聲上漲。不過，中共商務部新聞發言人高峰昨天仍強調，中方認為應該討論的問題是取消對五千五百億美元中國商品進一步加徵關稅，且目前沒有考慮撤回在世貿組織針對美國訴訟。

美打擊華為也未見鬆手

美方針對華為的打擊舉動也未見鬆手。美國總統川普四日表示，中國大陸電信設備製造商華為是美軍與情報機構的重大顧慮，美方不想與中國大陸討論華為，美國也不打算與華為做生意。

川普四日在白宮橢圓形辦公室聽取颶風多利安的簡報，之後回答記者提問，關於華為指控美國政府發動網路攻擊一事，川普表示，事涉國家安全問題，華為是美軍與情報機構的重大關切；「我們不與華為做生意。這會在很短時間內完全終止。」

川普並說，「我們將看看與中國的情況如何。但華為不是我們要討論的事，不是我們現在要討論的事。」

川普稍後在另一場活動再度提及美中關係，表示美國不能再被中方剝削，且美方現處於非常有利的地位。

至於聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）與普度（David Perdue）近日訪問中國大陸並會晤劉鶴，川普則表示，他同意這場會議，且是中方要求舉行會談；川普指出，戴恩斯與普度也告訴他關於中方的態度，稱中方想採取些行動，畢竟他們的經濟表現糟糕，流失許多工作機會。

川普表示，中方確實想要達成協議，但還要看看雙方是否能達成真正的協議。

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