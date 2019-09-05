川普：美不與華為做生意 中美第13輪談判敲定10月初

2019-09-05 16:44 世界日報 華盛頓記者 世界日報 華盛頓記者 張加 ／4日電



川普表示，不想與中國大陸討論華為，美國也不打算與華為做生意。 法新社 分享 facebook 美國總統川普4日表示，中國大陸電信設備製造商華為是美軍與情報機構的重大顧慮，美方不想與中國大陸討論華為，美國也不打算與華為做生意。

中國大陸商務部當地5日發布聲明指出，中國大陸國務院副總理劉鶴，應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，雙方同意10月初在華府舉行第13輪中美經貿高級別磋商。

中方表示，工作曾將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備；雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。

川普稍早被問及中國大陸貿易談判代表團本月是否訪問華府時，未給予確切答案，僅說「再看看」，並稱中方想要解決問題。

川普4日在白宮一場活動回應媒體提問，關於華為指控美國政府發動網路攻擊一事，川普表示，事涉國家安全問題，華為是美軍與情報機構的重大關切；「我們不與華為做生意。這會在很短時間內完全終止。」

川普並說，「我們將看看與中國的情況如何。但華為不是我們要討論的事，不是我們現在要討論的事。」

至於聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）與普度（David Perdue）近日訪問中國大陸並會晤國務院副總理劉鶴，川普則說，他同意這場會議，而且是中方要求舉行會談；川普表示，戴恩斯與普度在訪中之前，也有告知貿易代表賴海哲與財政部長米努勤。

川普指出，戴恩斯與普度也告訴他關於中方的態度，稱中方想採取些行動，畢竟他們的經濟表現糟糕，流失許多工作機會；川普表示，中方確實想要達成協議，但還要看看雙方是否能達成真正的協議。