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劉欣再登美媒談中美貿易：美9月1日加稅不是正確方向

2019-09-04 15:13世界日報 中國新聞組／北京4日電

中國國際電視台（中國環球電視網，簡稱CGTN）主播劉欣3日以嘉賓身分在美國紐約就中美貿易等問題接受美國媒體CNBC《華爾街直播室》欄目三位主持人約12分鐘的採訪。這是劉欣繼「中美女主播跨洋對話」之後，第二次以嘉賓身分出現在美國主流媒體直播節目中。

中國國際電視台官方微博4日刊文指出，當被CNBC主持人問到中國對於貿易戰的反應時，劉欣說，中方最新一輪的加稅已經發出一個強有力的信號。必須承認，貿易戰讓雙方都遭到損失。如果美國政府能夠創造條件恢復談判，中方願意與美方達成一個互利互惠，雙方都能接受的協議，但是美國政府9月1日加稅並不是一個正確的方向。

在談到普通中國人對於貿易戰的認識時，劉欣表示，這幾天她在紐約轉了商場，看了一下標籤上的價格，也問了美國民眾一些問題，他們還沒感受到貿易戰對消費者造成的影響，但是在中國城，商戶已經感受到了貿易戰帶來的影響。在中國，普通老百姓的日子還是照舊，沒有受到太大影響，「但是如果你問在出口美國企業的工人，他們已經感受了貿易戰帶來的不確定性。」

在被問到美國企業遷出中國時，劉欣答道，這在2015年就開始了，這是一個正常的價值鏈轉移的現象，企業將工廠搬到勞動力更加低廉的國家，比如越南，比如一些非洲國家。這是一個正常的經濟現象。但是，中國不會因為價值鏈轉移而對越南和非洲國家徵收額外的關稅。

劉欣還稱，貿易戰並沒有讓中國就業出現很大波動。7月數據顯示，中國中小企業就業是增長的。這些小企業非常有韌性，非常靈活。

劉欣做客CNBC，就熱點問題發出中國聲音，傳遞中國觀點。（取材自微博）
劉欣做客CNBC，就熱點問題發出中國聲音，傳遞中國觀點。（取材自微博）
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劉欣做客CNBC，就熱點問題發出中國聲音。（取材自微博）
劉欣做客CNBC，就熱點問題發出中國聲音。（取材自微博）
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