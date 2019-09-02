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貿易戰壓力下 中國承諾保持貨幣穩健

2019-09-02 17:56世界日報 中國新聞組／北京2日電

美中貿易戰使兩國的經濟增長放緩，也給中國貨幣政策造成了壓力。歐新社
美中貿易戰使兩國的經濟增長放緩，也給中國貨幣政策造成了壓力。歐新社
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美中貿易戰使兩國的經濟增長放緩，也給中國貨幣政策造成了壓力。美國之音報導，中國當局表示，將加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度，實施好穩健貨幣政策。

中國國務院金融穩定發展委員會日前召開金融支持實體經濟、深化金融體制改革、加強投資者合法權益保護等問題的會議。中國政府網報導，會議認為金融體系運行平穩健康，各類風險總體可控。未來將繼續實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，社會融資規模合理增長。實施積極的財政政策，把財政政策與貨幣金融政策更好地結合起來。

中國的小微企業在經濟發展中發揮重要作用，但是這些企業在貸款，資金等政策性扶植等方面一直得不到應有的重視，阻礙這些企業的壯大和發展。中國政府未來將有效地調動金融機構的積極性，大力支持小微企業，加大對實體經濟的支持力度。

人民幣匯價上月寫下1994年匯改後最大單月跌幅，分析師預期，人民幣匯率雖仍面臨調整壓力，但短期續貶空間預料有限，10月前很難貶破7.2元關卡。

人民幣兌美元上周貶0.88%，8月累計貶值3.63%。交易員指出，在沒有重大利多情況下，人民幣匯率仍將面臨一定的調整壓力，但從最近的中間價表現看，人民幣續貶空間有限，在10月1日的中共建政70周年當天之前，人民幣匯率預料可守穩7.2元關口，之後仍取決於美中貿易談判進展。

路透引述另一家中資銀行的交易員指出，目前市場和監管的力量形成強力對峙，若沒有外部力量打破，估計人民幣在「十一」之前不會貶破7.2元關卡。德商銀行亞洲經濟學家周浩指出，在可預見的未來，人民幣大幅貶值的可能性不高，有序貶值仍符合中國的整體戰略，且中國仍有資本管制措施，這也代表若中國監管當局認為有必要，仍可以控制人民幣貶值的節奏。

建設銀行市場交易中心匯率交易團隊認為，在當前美中貿易爭端升級的背景下，人民幣匯率仍有較大的貶值壓力，由於未來貿易爭端的升級程度難以預測，人民幣匯率也將更加市場化，以因應美方加徵關稅，估計9月人民幣將在7.1-7.25元的區間波動。

貿易戰人民幣北京中共

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