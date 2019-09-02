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貿易戰下 一般美國中產家庭 每年多花460元

2019-09-02 14:11世界日報 編譯盧炯燊╱綜合1日電

典型的美國家庭為此增加的費用估計為250元。圖／世界日報提供
典型的美國家庭為此增加的費用估計為250元。圖／世界日報提供
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川普政府最新一輪對中國進口貨品由原定的10%加徵到15%的關稅，1日起正式生效，但這個做法，最直接受到打擊的是美國家庭，因為徵收的稅項而調高的價格多會轉嫁給消費者。

美國家庭會額外承擔多少錢？根據倫敦大學學院(UCL)的經濟學家伯魯斯亞克(Kirill Borusyak)及倫敦經濟學院( London School of Economics)的賈拉維(Xavier Jaravel)分析，一般中產家庭每年大約要多花460元；而富裕家庭要多花費970元，最貧困家庭則達340元。

這個估計數字已包括迄今為止頒布的關稅，以及稍後實施的加稅在內。

「摩根大通銀行」(J.P. Morgan)稍早也估計，新關稅恐使美國家庭一年平均增加1000元開銷成本。

1日對進口中國貨品正式生效的徵稅項目，與前幾輪徵稅貨品截然不同，之前主要是機械和工業材料和零件，但最新生效的多屬民生必需品，包括鞋類、鐘表、電視機、屏幕、衣物等，都是與民眾日常所需，故最受直接影響。

以鞋子來說，中國占美國所售鞋類產品的70%，目前有一半是1日起加徵15%關稅，其餘的在12月15日徵收。原本美國對來自中國3000億的進口貨課徵10%關稅，但在中國採取報復行動後，川普下令再徵5%，提高到15%關稅。另外一批在10月1日生效，由原來的25%提高到30%關稅

在馬州、維州及華盛頓特區經營16家鞋店的Comfort One Shoes，四分之一的商品是從中國進口，公司合夥人布雷頓(Garrett Breton )指出，最快會在10月份就看到這些鞋子漲價約10％。

他說，在加徵的關稅裡，八分一由製造商承擔，八分三由批發商承受，其餘的將轉嫁到消費者。

川普政府2018年首先打響美中貿易戰，中國作出還擊反制後，美方不斷增加徵收關稅的項目，預計在10月及12月會正式實施早前宣布的徵行動，到時最終幾乎所有中國進口貨品無一倖免。

但川普的貿易政策並不僅限於中國，墨西哥、加拿大、歐洲和其他進口產品都已成為徵稅目標，到目前為止，典型的美國家庭為此而增加的費用，估計為250元。

加徵關稅對美國家庭的負擔越來越重，因為若所有擬議的關稅都在今年秋天正式生效，這和一年前類似分析的結果相差極大；當時認為美國一般家庭只額外承擔60元。

伯魯斯亞克根據圖表分析指出，未來幾個月可以看到非耐用品比耐用品的成本，會有更大幅度增加，一些家庭必須購買的貨品，價格上漲的幅度會較電子產品更為明顯。

不過，哥倫比亞大學經濟學家溫斯坦(David Weinstein ) 認為，即使有家庭多花100元買洗衣機或每年多花數百元支出，他們也未必會特別留意，甚至不會意識到是貿易戰所帶來，

貿易戰關稅川普

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