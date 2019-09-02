美中互徵新關稅 川普：美國消費者不用埋單 9月續談判

2019-09-02 14:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合1日電



在舊金山的小型企業「長城五金店」因美國對中國進口開徵新關稅，供應商報價提高10%到18%。美聯社 分享 facebook

美國1日正式對約1120億美元的中國進口貨加徵新一輪關稅，川普總統表示，中國要為貿易戰付出代價，美國企業和消費者不用埋單，而且美國計畫9月繼續與中國進行貿易談判。

川普從大衛營(Camp David)返回白宮後，1日下午在白宮南草坪告訴記者：「許多優秀經濟學者強烈提出加徵關稅的建議；實際上他們正為我們實施的所有關稅付出代價。除此之外，如你所知，他們不斷為他們的經濟注資。」

川普先前也曾說過類似言論；他8月在推特推文中表示：「美國消費者不用付任何錢，也沒有通貨膨脹。」

美國1日凌晨對中國1120億元輸美產品加徵15%關稅，大量消費品受到影響，包括若干服飾、鞋類和桌電等部分消費者電子產品。

中國同日也開始對價值750億元的部分美國產品加徵5%到10%報復性關稅。

美國12月15日將對中國商品加徵下一輪關稅，屆時受影響產品包括筆電和智慧手機等；美國9月1日和12月15日加徵關稅的行動中，總計價值3000億元的中國產品將受衝擊。

逾160個企業組織致函總統反對加徵關稅，川普譴責這些企業經營不善又軟弱，把關稅當成管理不佳的藉口。

儘管美中才剛對彼此商品加徵關稅，但川普1日也表示：「我們告訴中國，9月談判還是會繼續，不會變動。」他強調不會再容忍中國對美國索取高價。

川普輕描淡寫農民的損失，許多農民抱怨貿易戰雪上加霜，降低農民獲利能力；川普指出：「我們拿到數百億元，我們把一部分的錢給農民。」但他也承認，如果中國購買美國農產品，農民會有更好的獲利。

許多政治與金融專家也對川普新一輪關稅表態；道明證券(TD Securities)利率策略全球主管米斯拉(Priya Misra)1日表示不看好關稅戰前景。

共和黨籍的前國防部長海格(Chuck Hagel)1日也說：「川普說要打贏貿易戰很簡單，我不這麼認為。我不知道他參考哪一本歷史書，但事實絕非如此。貿易戰將為每個人帶來嚴重後果。」

新一輪美中關稅戰開打，北京的購物商場陳列著美國進口蜂蜜即將漲價。 歐新社 分享 facebook