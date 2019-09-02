親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

管中閔匿名寫社論兼職案 公懲會宣判結果出爐

美中互徵新關稅 川普：美國消費者不用埋單 9月續談判

2019-09-02 14:08世界日報 編譯郭宣含╱綜合1日電

在舊金山的小型企業「長城五金店」因美國對中國進口開徵新關稅，供應商報價提高10%...
在舊金山的小型企業「長城五金店」因美國對中國進口開徵新關稅，供應商報價提高10%到18%。美聯社
分享

美國1日正式對約1120億美元的中國進口貨加徵新一輪關稅川普總統表示，中國要為貿易戰付出代價，美國企業和消費者不用埋單，而且美國計畫9月繼續與中國進行貿易談判。

川普從大衛營(Camp David)返回白宮後，1日下午在白宮南草坪告訴記者：「許多優秀經濟學者強烈提出加徵關稅的建議；實際上他們正為我們實施的所有關稅付出代價。除此之外，如你所知，他們不斷為他們的經濟注資。」

川普先前也曾說過類似言論；他8月在推特推文中表示：「美國消費者不用付任何錢，也沒有通貨膨脹。」

美國1日凌晨對中國1120億元輸美產品加徵15%關稅，大量消費品受到影響，包括若干服飾、鞋類和桌電等部分消費者電子產品。

中國同日也開始對價值750億元的部分美國產品加徵5%到10%報復性關稅。

美國12月15日將對中國商品加徵下一輪關稅，屆時受影響產品包括筆電和智慧手機等；美國9月1日和12月15日加徵關稅的行動中，總計價值3000億元的中國產品將受衝擊。

逾160個企業組織致函總統反對加徵關稅，川普譴責這些企業經營不善又軟弱，把關稅當成管理不佳的藉口。

儘管美中才剛對彼此商品加徵關稅，但川普1日也表示：「我們告訴中國，9月談判還是會繼續，不會變動。」他強調不會再容忍中國對美國索取高價。

川普輕描淡寫農民的損失，許多農民抱怨貿易戰雪上加霜，降低農民獲利能力；川普指出：「我們拿到數百億元，我們把一部分的錢給農民。」但他也承認，如果中國購買美國農產品，農民會有更好的獲利。

許多政治與金融專家也對川普新一輪關稅表態；道明證券(TD Securities)利率策略全球主管米斯拉(Priya Misra)1日表示不看好關稅戰前景。

共和黨籍的前國防部長海格(Chuck Hagel)1日也說：「川普說要打贏貿易戰很簡單，我不這麼認為。我不知道他參考哪一本歷史書，但事實絕非如此。貿易戰將為每個人帶來嚴重後果。」

新一輪美中關稅戰開打，北京的購物商場陳列著美國進口蜂蜜即將漲價。 歐新社
新一輪美中關稅戰開打，北京的購物商場陳列著美國進口蜂蜜即將漲價。 歐新社
分享

川普總統稱美國消費者沒有損失，美中9月仍將碰面商談。美聯社
川普總統稱美國消費者沒有損失，美中9月仍將碰面商談。美聯社
分享

貿易戰川普關稅

相關新聞

影／增關稅有感！美近七成家用品將漲價

2019-09-02 13:46

貿易戰下 一般美國中產家庭 每年多花460元

2019-09-02 14:11

美中因貿易戰漸行漸遠 紐時：停火遙遙無期

2019-09-02 15:14

美稅率 回到保護主義期水準

2019-09-01 23:29

新一輪關稅實行 蘋果五項產品可能漲價

2019-09-01 23:29

美電子業喊漲…貿戰已增加100億美元成本

2019-09-01 23:27

美中互徵新關稅 貿戰惡化…全球貿易成長率近10年最低

2019-09-01 23:21

美對陸新關稅生效！共和黨憂大選年經濟衰退 影響連任

2019-09-01 23:14

美中互徵新關稅！陸讓步或美衰退 川普才可能改變路線？

2019-09-01 21:07

美對陸貨新關稅上！課徵稅率升到二次大戰前高點

2019-09-01 17:10

9月1日川普政府新一輪加徵關稅生效 中美貿易戰大事記回顧

2019-09-01 15:19

新一輪關稅上路 掌握美中貿易戰升溫4大重點

2019-09-01 12:19

大陸異議人士陳光誠華郵撰文：川普的北京策略正確

2019-09-01 12:02

美對陸加徵15%關稅 盤點蘋果受衝擊的產品

2019-09-01 17:36

美中新一輪關稅今實行 蘋果產品將漲價

2019-09-01 14:31
看更多

熱門文章

媽媽忙約會11天 小孩吃屎尿困房內活活餓死

2019-09-02 09:52

詐騙大師《神鬼交鋒》主角警告 千萬別用簽帳金融卡！

2019-09-01 23:13

學開飛機第一堂課就自己緊急迫降 原因竟是教練昏迷了

2019-09-02 08:13

自閉兒搭機鬧 全機包容

2019-09-02 03:37

美中互徵新關稅！陸讓步或美衰退 川普才可能改變路線？

2019-09-01 21:07

自閉童在迪士尼崩潰大哭 白雪公主安撫方式讓網友讚爆了

2019-09-01 22:55

德國為何在波蘭小鎮揭開二戰序幕 英媒指原因是這個

2019-09-01 23:39

長舌+大頭症 川普的「美麗佳人」閃辭 白宮上演清君側

2019-09-02 10:00

捍衛戰士回來了 空戰英雄角色蛻變

2019-09-02 00:06

全球半導體景氣 二度下修

2019-09-01 23:44

9中國留學生返美開學 洛城機場遭扣留、自費遣返

2019-09-01 18:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-02 07:12

尋找外太空生命？ 新線索露曙光

2019-09-01 18:14

G7峰會直擊》馬克宏3招奇襲讓川普好尷尬...他如何成功說服各國出錢救亞馬遜

2019-09-02 10:32

美對陸新關稅生效！共和黨憂大選年經濟衰退 影響連任

2019-09-01 23:14

二戰爆發80年 德國總統致歉：希望波蘭原諒納粹暴行

2019-09-01 23:25

美中貿易戰 全球電子業損失百億美元

2019-09-01 23:31

自閉兒成意見領袖 桑伯格引發爭議

2019-09-01 19:56

不滿女兒疏遠 梅根父親批她不聯絡還說謊

2019-09-01 18:23

南韓出口連九黑 經濟不妙

2019-09-02 00:02

注意了！免洗餐具吸管棉籤之後開始禁用的是：氣球

2019-09-02 11:26

運用代數拓樸 可找出腦結構11維度

2019-09-01 19:54

英62歲狂粉開車9600公里到日本 只為世界盃橄欖球賽

2019-09-01 19:24

專家：美股步入黯淡9月

2019-09-02 00:00

美電子業喊漲…貿戰已增加100億美元成本

2019-09-01 23:27

50年前槍殺甘迺迪參議員殺手 傳於獄中遭刺傷

2019-09-01 18:25

伊爾艾朗專欄／川普經濟學的四個關鍵

2019-09-02 00:21

阻披索狂跌 阿根廷無預警宣布資本管制

2019-09-02 12:10

美中互徵新關稅 貿戰惡化…全球貿易成長率近10年最低

2019-09-01 23:21

川普：不確定聽說過5級颶風 但他上任至今已遇4次

2019-09-02 10:22

美國德州濫射 至少8死20傷

2019-09-01 23:17

颶風多利安逼近美國東南岸 影響範圍不斷擴大

2019-09-01 19:26

二戰80周年／德總統請求波蘭原諒當年暴行

2019-09-01 23:35

美對陸加徵15%關稅 盤點蘋果受衝擊的產品

2019-09-01 17:36

影／美德州隨機槍擊案 警匪停車場槍戰畫面曝光

2019-09-01 18:21

美國加徵15%關稅後..92%自陸進口服飾都將受波及

2019-09-02 04:44

美對陸貨新關稅上！課徵稅率升到二次大戰前高點

2019-09-01 17:10

颶風多利安…牽動川普連任選情

2019-09-01 23:59

颶風襲美 威脅範圍擴大

2019-09-02 00:00

二戰爆發80週年 波蘭紀念活動現歧見

2019-09-01 16:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top