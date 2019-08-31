美中貿易9月續談？中方不置可否 稱有效溝通

2019-08-31 13:13 世界日報 中國新聞組╱綜合30日電



川普總統在堅持9月1日如期對更多中國商品加徵關稅的同時，也表示原定9月舉行的美中貿易會談不會取消；中國外交部30日對此不置可否，僅稱「美中貿易團隊正保持有效溝通」。

中國外交部發言人耿爽30日在例行記者會上，面對外國記者要求證實美中正在進行貿易會談時表示：第一，中美雙方的經貿團隊一直保持著有效溝通。第二，希望美方能拿出誠意和實際行動，與中方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上找到解決問題的辦法。

路透報導，川普30日表示，美國和中國將於9月召開貿易會談；他告訴記者：「我們將贏得這場鬥爭；我們正在與中國對話，安排會議，進行通話，我想9月的會議仍會繼續，尚未取消」。白宮尚未宣布會談的日期。

中國商務部發言人高峰證實美中雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，但不願多說細節；關於中方團隊9月赴美磋商，高峰說雙方正在討論，如果有進一步情況，會及時發布，當前最重要的是為雙方繼續磋商創造必要條件。

對於美中貿易戰不斷升級，是否會對中國經濟產生嚴重影響？高峰表示，中國經濟正在從高速增長向高質量發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，「我們有充滿活力的微觀基礎、具有韌性的巨大迴旋空間、充足的宏觀政策工具，完全有信心、有能力確保經濟發展基本面的良好態勢。」

高峰說，在貿易戰中，中方的反制手段是充足的，「在經貿領域，當前各種各樣的傳聞比較多，我們會澄清事實，讓大家了解真相。」