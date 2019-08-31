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最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

百貨皆將漲價 美消費者未來4個月付稅多40億

2019-08-31 13:12世界日報 記者張聲肇／綜合報導

川普發動對中國貿易戰爭以來，美國消費者一直無感，但從9月1日開始，新一波關稅波及的電視、鞋子、尿片和肉類產品等，將直接傷及小市民的荷包；因為進口商已表明，他們將被迫把新增的中國貨的成本，轉嫁給消費者。

這一天，川普政府開始對1120億美元中國產品加徵15%關稅，進口商說，這次關稅「打擊」的產品不再是一年多以來2500億美元關稅目標針對的工業產品，而是民生必需品。

從9月1日凌晨開始，69％美國進口的「中國製造」產品將「被」徵收關稅，比目前29%足足多出四成，體育用品、智慧手錶、乳製品等都包括在內。

這還不止，華府智庫彼得森國際經濟研究所說，12月5日起，另一波關稅將影響1600億美元進口自中國的產品，等於幾乎所有(99%)中國產品都必須繳納關稅。

彼得森國際經濟研究所研究員柏恩(Chad Bowen)說，屆時，美國徵收中國進口品關稅的平均稅率將從2017年的3.1%陡增為24.3%，而且波及的產品將首度包括衣服、鞋子、玩具、消費電子產品等「家庭必需品」。

新關稅就將隨著52％從中國進口的鞋子，以及87％中國造紡織品和衣服生效，業界人士評估，每戶因關稅戰而增加的日用品支出，平均將達1000美元。

鞋類進口商估計，僅僅9月到12月這段開學、耶誕節買鞋熱季，美國消費者就得多付出40億美元「關稅」。

小零售商和網購巨擘亞馬遜等比起來，受傷尤重。連目標百貨(Target)這麼大規模的超市連鎖商都說，因關稅戰而提高的進貨成本它受不了，家庭商店的小零售業者更不用說了。

貿易戰關稅漲價亞馬遜
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