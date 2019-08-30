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美企撤走？ 蘋果在中國代工廠從30家增加到52家

2019-08-30 16:09世界日報 編譯黃淑玲、記者林宸誼／綜合報導

美國總統川普對中國發動貿易戰並提高關稅，並威脅動用緊急狀態迫美企撤出中國，不過，據蘋果供應鏈資料顯示，雖然蘋果已在巴西和印度開發供應商，但仍無法減輕對中國的依賴。

另根據蘋果供應鏈數據，組裝蘋果產品中國工廠數目，已由2015年的30家，大增至目前的52家，而美國工廠數字在同期內一直只維持2家。反映中國勞動力與工藝才是蘋果生產的中堅力量。

路透指出，像蘋果這樣與中國關連這麼緊密的美國公司並不多，主要是它的代工廠如鴻海、和碩和緯創等，在中國大陸的工廠雇用數十萬人組裝蘋果產品；賣給生產蘋果產品所需的晶片、玻璃、電路板等零組件的廠商也集中在中國。

蘋果近年產品線增加智慧手表、智慧音箱和無線耳機，鴻海在中國大陸的工廠數也從2015年的19座增至2019年的29座，和碩從八座變成12座。

蘋果銷量太大，要分散生產不容易，因為很少國家像中國擁有龐大勞工。蘋果在印度和巴西的代工廠規模都相對小，且目標只在供應當地市場。蘋果2015年在印度沒有代工廠，2019年已有三座。

除了組裝工廠，蘋果的晶片、玻璃、鋁殼、電線、電路板等產品零件供應商，也愈來愈集中在中國大陸，報導認為，蘋果中國供應商比率，已由2015年的44.9%增至目前的47.6%。

蘋果卻要準備承受川普關稅打擊，川普對中國新一輪15%關稅，會在9月1日生效，覆蓋蘋果Watch、AirPods、HomePod及Beats耳機等產品。

第二輪關稅在12月15日生效，更會針對iPhone、MacBook、iPad、iPod touch等蘋果最暢銷產品。

蘋果公司29日寄出發表會邀請函，9月10日將發表iPhone新機。 圖／取自蘋果...
蘋果公司29日寄出發表會邀請函，9月10日將發表iPhone新機。 圖／取自蘋果官網
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