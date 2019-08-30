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美中貿易全國委會報告:中國「保護主義」是外企最大阻礙

2019-08-30 13:44世界日報 記者張筠／華盛頓報導

報告指出，美中貿易戰對在中國營運的美國企業傷害明顯。圖／世界日報提供
報告指出，美中貿易戰對在中國營運的美國企業傷害明顯。圖／世界日報提供
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美中貿易全國委員會(US-China Business Council)29日發布「2019年度會員調查報告」，指美中貿易戰增加美國企業在中國投資的難度，而中國政府對國內企業的「保護主義」(protection)也加大了海外企業在中國營運的阻力，中國勞動力成本提高更讓不少企業減少在中投資，甚至撤出中國，轉戰美國和中國以外的地區。

美中貿易全國委員會主席艾倫(Craig Allen)說，本次調查共有超過100家企業回覆，其中絕大部分是世界知名品牌；中國是他們的主要市場，但調查發現有81%的參與者表示，美中貿易戰明顯增加了他們在中國投資和發展的難度。

報告指出，美中貿易戰對在中國營運的美國企業傷害明顯，同時中國實行的「保護主義」，也加大了美國公司的競爭難度；中國對國內企業和海外企業的待遇有明顯區別，中國政府給生產創新、高質量產品的中國公司提供優惠政策，但此類優惠或許可並不開放給海外企業。

調查報告顯示，47%的參與者表示，除美中之間的緊張關係外，中國政府規定的「執照及政府許可」是在美國公司在中國投資的最大障礙；41%的參與者表示，近幾年中國政府執法不斷嚴苛，明顯加大他們在中國投資和營運的壓力；對於「誰是你在中國最大的競爭對手？」問題，有90%參與者的回答，是中國的非政府企業和私營企業。

報告指出，在美中貿易戰持續進行的背景下，越來越多中國消費者認為美國公司可信度低，這極大影響美國公司在中國產業鏈中的地位；近半(49%)參與者表示由於增稅，銷售量降低；另有近40%的參與者說，由於越來越多中國企業不願與美國公司合作，因此他們的銷售下降，此比率比去年多了近七倍。

艾倫指出，調查發現中國勞動力成本提高是不少美國企業減少甚至叫停在中投資的首要原因，有60%的參與者表示由於中國成本上升以及美中兩國關係升溫，過去一年已陸續放緩、延後甚至取消在中投資，也有不少企業表示要撤出中國，轉移到美中之外的地區投資。

該協會副主席派克(Jake Parker)表示，美國企業對中國市場環境的樂觀程度也降到新低，僅有22%的人對未來五年的中國市場抱有希望，此數字比十年前降低超過一半，達到十年來的最低點；37%的參與者表示中國市場已在過去一年惡化，其中最大的顧慮仍是中國「不公平」的政策規定。

除美中貿易的大環境堪憂外，調查也指出兩國在智慧財產(intellectual property)、科技轉讓(technology transfers)、數據流動及網路安全(data flows and cybersecurity)等領域的合作仍亟需提高。

美中貿易全國委員會年度報告，中國「保護主義」是海外企業的首要阻礙。圖／世界日報提...
美中貿易全國委員會年度報告，中國「保護主義」是海外企業的首要阻礙。圖／世界日報提供
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