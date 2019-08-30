蘋果92%硬體產品受衝擊

2019-08-30 01:54 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



根據路透調查，在今年底前，92%的蘋果硬體產品可能會被加徵關稅。 路透 分享 facebook 美中貿易戰不僅造成市場動盪也擾亂供應鏈，路透在比較蘋果截至8月28日止宣稱用於進口產品的關稅代碼、與美國官員公布的關稅項目清單之後發現，蘋果50項硬體產品中，有46項將在今年底前面臨加徵關稅。

美國總統川普8月初表示，在中國大陸生產的一些主要產品，例如包括蘋果MacBook和iPhone在內的筆電與手機，在12月15日之前不會被加徵關稅，但許多其他蘋果產品可能會更快地面臨加稅。

分享 facebook 路透在計算蘋果的硬體產品品項時，以iPhone為例，把各型iPhone都統整為一項iPhone，但iPhone零件、iPhone保護殼則單獨計算，因此路透把iPhone這項產品拆分成三項硬體產品。

根據路透分析，在今年底前，92%的蘋果硬體產品可能會被加徵關稅，包括iPhone、iPad、Macbook筆電、Apple TV、無線觸控板等46項產品，只有iPhone保護殼、Cinema顯示器、Apple Remote遙控器及Thunderbolt顯示器等四項產品不會被加徵關稅。路透指出，蘋果仍可透過改變其用於進口產品的關稅代碼，或從其他國家採購產品來避開新增的關稅。

路透指出，美國9月1日起將對部分大陸進口產品加徵15%關稅，將影響蘋果Apple Watch、AirPods等產品，而蘋果正依賴這些「穿戴式」裝置以協助抵銷逐漸下滑的iPhone銷售。

美國12月15日起將對其他陸貨加徵15%關稅，將影響蘋果在大陸生產的MacBook、iPhone等產品，而iPhone是蘋果的銷售主力，占本年度前三季營收的55.6%。

在此之前，美國對價值500億美元的大陸進口產品加徵25%稅率，只影響蘋果USB SuperDrive這項產品；至於美國稍後對2,000億美元陸貨加徵25%關稅，則影響滑鼠、觸控板、傳輸線等19項產品。但這些產品遭加徵關稅的稅率10月1日起將再提高到至30%。

路透指出，蘋果在整個貿易戰期間，已要求並已獲得豁免其主要產品加徵的關稅。 蘋果執行長庫克8月面見川普總統，討論關稅對大陸進口產品的影響。