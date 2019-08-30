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高市觀光局長潘恒旭請辭 9月1日轉入韓競選團隊

美新一波對陸加稅 下周啟動

2019-08-30 01:53經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

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美國貿易代表署（USTR）28日正式確認，將在9月1日與12月15日分批對價值3,000億美元的中國大陸輸美商品，加徵15%的關稅，稅率較原定的10%提高。美國零售商與其他企業團體則齊聲呼籲美國總統川普，別用關稅毀掉今年耶誕節。

USTR在聯邦公報發布公告表示，美國海關與邊境保護局（CBP）9月1日起將對原定加徵10%關稅的清單商品，加徵15%關稅，這些商品包括來自大陸、價值逾1,250億美元的目標商品，例如智慧手表、藍牙耳機、平面電視及鞋類等。

根據USTR，至於手機、平板電腦、玩具與服飾規模約1,600億美元、等預定12月15日起加徵10%關稅的產品，則將從12月15日起加徵15%關稅。

不過，USTR的公告並未提到現已被加徵關稅的產品稅率將提高的計畫；川普已宣布，10月1日起已被加徵關稅的2,500億美元大陸進口品，關稅稅率將從25%提高至30%。USTR發言人說，將在另一份聯邦公報詳述10月1日的調升關稅行動，以及相關的公眾徵詢程序。

上百家零售商、鞋類業者及商業團體則呼籲川普，應延後或取消這些提議的關稅，警告這將拉高消費者物價並造成失業。

集合超過150個產業協會的「支持自由貿易的美國人」聯盟致函川普，希望他延後實施原定9月1日對逾1,250億美元陸貨加徵15%關稅的計畫，「價格上漲將衝擊正進行假期採購的消費者」，「請保護今年假期購物季，延後這些關稅」。

超過200家美國鞋類業者也呼籲川普取消提議的新加徵關稅，鞋類原本的平均稅率已有11%，如今還要再增加15%的關稅，將影響售價，部分鞋類的關稅稅率還會觸及67%。

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