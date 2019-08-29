美企若撤出中國 越、台、馬、港受益最大

2019-08-29 13:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合28日電



美國與中國大打關稅貿易戰，緊張情勢不斷升溫。法新社 分享 facebook

美國與中國大打關稅貿易戰，緊張情勢不斷升溫，美企可能為了避免關稅將製造業轉移到亞洲其他國家或地區，其中以越南、台灣、馬來西亞和香港受惠最多。

摩根大通(JP Morgan Chase)財務經理人古普塔(Rashmi Gupta)表示，許多美企在中國生產產品或在全球供應鏈中使用中國產品；為了避免美國施加在中國產品的關稅，美企可能將生產線搬到亞洲其他地方。

野村證券(Nomura)經濟學家在6月報告中，針對美中將輸往對方國家的出口轉移到他國一事，評比因此受惠最多的國家；這可能對第三方國家帶來正面影響，並使這些經濟體中的部分產業受益。

野村證券指出，美中轉移的產品多為電子產品，之後是家具和旅遊產品。

輔助性質的新興國家今年已受到貿易戰重創，不過古普塔表示，新興市場仍大有機會。她說：「我們談新興市場時把它們當成一個區塊或一個資產類別，但別忘了這裡有很多不同的國家。」

這些新興國家有不同的政策與成長動力，有利產生大量報酬；以下為野村證券分析，並依照貿易受惠程度由多至少排列。

因貿易戰受惠最多的國家為越南，國內生產總值(GDP)可望成長7.9%，受惠產品包括手機的電子設備、自動數據處理機零件；總出口可望增加5%。排名第二的為台灣，GDP可望成長2.1%；受惠產品與越南相同。馬來西亞GDP可望成長1.5%排名第三，半導體與天然氣為帶動成長的產品。香港GDP成長預計為1%，黃金可望帶動成長。

其他受益國家與其產品依序為南韓的電子產品(GDP可望成長0.8%)、新加坡黃金(0.7%)、泰國的黃金、電子設備和原油等(0.5%)，以及菲律賓的半導體與電子設備(0.1%)。

川普總統一直將出口從中國轉移列為一個選項，他23日在推特要求美企即刻開始尋找替代與中貿易的其他方法。