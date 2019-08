川普嗆反對關稅戰的人:被中國海削 你好意思提供建議?

2019-08-29 13:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 /綜合28日電



美國總統川普。路透 分享 facebook

美國貿易代表署 (USTR)28日重申,川普政府9月1日和12月15日起,將對總值3000億元的中國銷美產品課徵15%關稅,而不是原定的10%。這幾乎涵蓋中國銷美物資中,尚未受到美國的懲罰性關稅影響的所有產品。

同時,161個製造商、農民、零售商、天然氣和石油公司,以及其他企業團體組成的「美國人支持自由貿易聯盟」發表連署信函,要求川普總統延後施行預定今年對中國產品提高關稅的計畫。

信中說,加徵關稅正趕上忙碌的節慶購物季,必須設法保護美國企業和消費者。它指出節慶商品有一大部分仍將受到9月和10月提高關稅影響,而且稅率高於預期。

「讀到和看到我對中國問題獲得的那些免費和有趣建議很有意思。」川普對批評他對中國加徵關稅者嗤之以鼻,28日一早就猛推文說,「這些人曾嘗試處理中美貿易問題;其實,這票人被海削過(In fact, they got taken to the cleaners.),我們對中國做得非常好。他們從來沒有想到要這樣做!」

USTR說,海關及邊境保護局 9月1日將開始對清單上總值超過1250億元的中國產品課徵15%關稅,包括智慧手錶、藍芽耳機、平板電視和鞋類。

清單上其他產品將在12月15日起面對15%關稅,包括手機、手提電腦、玩具和衣物。

川普23日推文宣布把關稅提高到15%,以報復中國對價值750億元的美國產品課徵報復性關稅,使全球兩個最大的經濟體之間的貿易戰愈演愈烈。

但是,USTR在「聯邦公報」發布的正式通告,並未提到川普10月1日起,把價值2500億元的另一批中國產品的關稅從目前的25%提高到30%的計畫。

川普政府官員一直不理會貿易戰可能導致經濟衰退的警告。美國農業界抱怨,中國對美國產品課徵報復性關稅,對它們傷害特別嚴重。