川普對中貿易強硬 中國民眾極度反感

2019-08-28 15:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合27日電



川普總統26日透露，美中兩國貿易談判恢復有望，似乎一反先前的強硬態度。在北京街頭的中國百姓對於美中貿易戰大多抱持「抗戰到底」的看法，但也有商家及民眾擔心後續衝擊，認為雙方應該要和談。

國家廣播公司新聞網(NBC News)在26日當天訪問多位北京民眾，其中大多是在川普發表上述談話前做的，而且他的談話也沒有廣為中國媒體報導。

許多北京民眾針對川普對中國貿易的強硬主張，抱持極度反對的態度，在北京一個市場販賣玩具槍的小販楊方(Yang Fang，以下均音譯)就認為，「我們從來不怕任何人」，美中貿易爭端「只是美國想維持霸權，遏止中國發展。」

出租車司機佟見(Dong Jian)也說：「如果你不需要14億人的市場，悉聽尊便。我們不喜歡貿易戰，但若被欺負我們會反擊。別忘了你們只有3億人，就看看你們大豆市場會怎麼樣」。

然而，並非所有人都如此樂觀。

北京連鎖便利店好鄰居的一家門市店長方正(Fang Zheng)認為，「對於關稅增加，中國別無選擇只能反擊，但我們寧願和平解決。」

在瑞典電信設備大廠愛立信(Ericsson)中國分公司服務的韓東東(Han Dongdong)則表示，他擔心貿易戰對中國年輕人的影響，「我們還沒感到任何影響，但若這繼續下去，我國經濟就會受到影響，所以中國與美國應該找到折衷方法。」

華府智庫布魯金斯研究院資深研究員普拉賽德(Eswar Prasad)本月初發表研究報告指出，美國在美中貿易戰的優勢，在於經濟規模比中國大了50%，對於進出口的依賴程度也低於中國，「因此中國承受的短期痛苦更大。」

至於中國的優勢，在於以國有企業為主的中央集權經濟模式，而且一黨專政的政治制度也有助防止民眾散布負面經濟消息。