川普「70多歲老傢伙，講話像7歲小孩」 中國已掌握對付要領

2019-08-28 15:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合27日電



川普總統可能以為，他對於美中貿易戰的言論反覆不定，可能讓中國談判官員老是摸不著頭腦，無法掌握他的企圖，但歷經一年多貿易戰後，中國官員及專家認為已經掌握到對付川普的要領，不會老是被他耍得團團轉。

「華盛頓郵報」報導，中國官員最初對川普非傳統的談判風格大為困惑，據稱中國國家主席習近平還因為低估川普對付中國貿易手法的的決心，受到黨內其他人批評。

但從中共高層今年8月北戴河會議來看，北京領導班子似乎已經有了定見。

北京對外經濟貿易大學國貿學院教授姚新超說：「你老是稱呼習近平為老朋友及偉大領導人，但又增加關稅，這是為什麼？他是個70多歲的老傢伙，講話卻像七歲小孩一樣，不能只是聽其言，我認為中國領導人已經體認到這點。」

北京智庫中國與全球化研究中心主任王輝耀指出，原本中國官方對於川普的「交易藝術」有很大挫折感，「這就好像過山車一樣，從布宜諾斯艾利斯、大阪到上海，他今天說這樣，明天又說另一樣。跟他打交道愈多，就愈能摸清他的底細」。

川普曾經宣稱，對中國進口貨品加徵關稅降低了市場對中國貨的需求，並導致中國流失300萬個製造業工作，也迫使習近平要跟他達成協議，還自認在談判桌上占了上風，但中方似乎不相信這點。

北京市場研究機構龍洲經訊(Gavekal Dragonomics)董事總經理葛藝豪(Arthur Kroeber)指出，北京高層認定川普只是個搖擺不定的傢伙，連自己要什麼都搞不清楚，每次股市下跌或有人指控他不夠強硬就會抓狂。

他說：「中國是有問題，但北京認為比川普更能控制經濟，也認為只要(美國)經濟走下坡，川普受到打擊更大，因此中國有本錢慢慢耗下去。」