川普若令美企撤出中國 通用汽車將損失數十億

2019-08-28 15:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合27日電



如果川普總統能夠強制美國企業遷出中國，通用汽車(General Motors)將損失數十億元，因為雖然通用絕大多數營收來自北美，但該公司全球年度汽車銷售高達43%來自中國。

「今日美國報」報導，專精汽車領域的市場經濟學者加布里爾森(Jon Gabrielsen)說：「若撤出中國，通用首當其衝，失去未來成長潛力；通用已賣掉歐洲營業點，終將成為幾乎是全北美的公司。」

問題是，北美沒有成長能力；中國雖然已是全球最大汽車市場，但中產階級迅速擴張，仍有龐大市場潛力。

川普23日連續推文，嚴正指責中國數十年來從美國「竊取」大量金錢，必須停止。

他推文寫道，「我們偉大的美國企業已接獲命令立刻開始尋找中國以外的替代選項，包括在美國製造商品。」

川普在24日援引1977年的國際緊急經濟權力法(IEEPA)，這項國安法律用以針對恐怖分子、罪犯，以及被國際社會拋棄的伊朗和北韓等國。

離開中國將重挫通用的全球化策略和營收，通用中國去年貢獻汽車市場20億元。

通用發表聲明回應川普，「我們支持美中積極的貿易夥伴關係，呼籲兩國接觸並追尋可持續的貿易政策，相信兩國珍視汽車產業的明顯價值，和世界兩大汽車市場的相互依賴性。」

川普常以威脅手段逼外國在貿易和移民磋商上讓步，川普對墨西哥商品加稅的作法，讓部分美國汽車業撤離墨西哥。

但晨星公司(Morningstar)的美國汽車業公平分析師惠斯頓(David Whiston)說，「通用不太可能離開中國」，若要引用1977年的國安法，將會告上法庭。

密西根大學(University of Michigan)商業行政與公共關係退休教授瑪麗娜．惠特曼(Marina Whitman)則表示，川普若執意這麼做，將面臨冗長法律訴訟，並需動用前所未有的權力，重創企業元氣。