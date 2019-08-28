中美貿易戰陰影下 中國豬肉飆升「一天一個價」

2019-08-28 13:52 世界日報 中國新聞組╱北京28日電



受累中美貿易戰，從4月起，中國的豬肉「一天一個價」地往上漲，這幾天達到幾個月來的最高點。據悉，北京當局正在抑制豬肉價格上漲，例如在29個省份出台豬肉補貼；即便如此，中國依然在8月初進口超過1萬噸美國豬肉。分析稱，這筆訂單表明中國需要美國豬肉來平衡非洲豬瘟造成百萬頭市場空缺。

圖為北京一批發市場內，豬肉攤商在與顧客交易。(歐新社) 分享 facebook

美國之音報導，一名正在美國旅遊的李先生，日前接到妻子從北京發來的微信說道：「在美國多吃點豬肉，回來就吃不起了」。這句半開玩笑的話如實反映了中國豬肉緊缺、價格飆升的現實。

據中國農業部23日公布數據顯示，豬肉批發價格比上個月上漲了26%，達到每公斤30.79元人民幣(約4.29美元)。

BBC中文報導，此前多個月，豬肉價格已連續上漲，4至7月同比漲幅18.2%、14.4%、21.1%、27%。

中國是全球最大的豬肉消費市場，「一天一個價」的豬肉，給居民消費造成很大壓力。

一些地方政府開始對低保對象、特困人員等底層人士進行豬肉補貼，甚至進行豬肉限購。

以福建莆田市荔城區為例，該區啟動平價商店銷售機制，選取兩家超市，對每公斤豬肉補貼四元，從9月6日起居民在這些超市購買補貼豬肉需要憑身分證，每人限購兩公斤。

中國去年開始針對美國加徵的關稅實施反擊，其中包括對美國豬肉徵收62%的關稅。

即便如此，中國依然在8月的一周內進口超過1萬噸美國豬肉。中國正對美國展示強硬姿態，卻頂著自己的關稅進口美國豬肉，實在有難言的苦衷。

路透援引分析人士稱，這筆訂單表明中國需要美國豬肉來平衡非洲豬瘟造成百萬頭市場空缺。

中國官方稱，自去年8月初發生疫情以來，截至2019年7月3日，中國共發生非洲豬瘟疫情143起，撲殺生豬116萬餘頭。輿論認為，實際疫情要更嚴重。

分析稱，從美國進口的1萬噸豬肉對於平抑高漲的肉價而言，實在是「杯水車薪」。中國豬價上漲的壓力會繼續加大。而豬肉價格也推動整體物價上漲。

中國統計局公布的數據驗證了這一點：豬肉價格大漲帶動食品價格漲幅刷新七年半高位，拉高中國7月居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.8%，漲幅創近一年半最高水平。