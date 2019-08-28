親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先

中美貿易戰陰影下 中國豬肉飆升「一天一個價」

2019-08-28 13:52世界日報 中國新聞組╱北京28日電

受累中美貿易戰，從4月起，中國的豬肉「一天一個價」地往上漲，這幾天達到幾個月來的最高點。據悉，北京當局正在抑制豬肉價格上漲，例如在29個省份出台豬肉補貼；即便如此，中國依然在8月初進口超過1萬噸美國豬肉。分析稱，這筆訂單表明中國需要美國豬肉來平衡非洲豬瘟造成百萬頭市場空缺。

圖為北京一批發市場內，豬肉攤商在與顧客交易。(歐新社)
圖為北京一批發市場內，豬肉攤商在與顧客交易。(歐新社)
分享

美國之音報導，一名正在美國旅遊的李先生，日前接到妻子從北京發來的微信說道：「在美國多吃點豬肉，回來就吃不起了」。這句半開玩笑的話如實反映了中國豬肉緊缺、價格飆升的現實。

據中國農業部23日公布數據顯示，豬肉批發價格比上個月上漲了26%，達到每公斤30.79元人民幣(約4.29美元)。

BBC中文報導，此前多個月，豬肉價格已連續上漲，4至7月同比漲幅18.2%、14.4%、21.1%、27%。

中國是全球最大的豬肉消費市場，「一天一個價」的豬肉，給居民消費造成很大壓力。

一些地方政府開始對低保對象、特困人員等底層人士進行豬肉補貼，甚至進行豬肉限購。

以福建莆田市荔城區為例，該區啟動平價商店銷售機制，選取兩家超市，對每公斤豬肉補貼四元，從9月6日起居民在這些超市購買補貼豬肉需要憑身分證，每人限購兩公斤。

中國去年開始針對美國加徵的關稅實施反擊，其中包括對美國豬肉徵收62%的關稅。

即便如此，中國依然在8月的一周內進口超過1萬噸美國豬肉。中國正對美國展示強硬姿態，卻頂著自己的關稅進口美國豬肉，實在有難言的苦衷。

路透援引分析人士稱，這筆訂單表明中國需要美國豬肉來平衡非洲豬瘟造成百萬頭市場空缺。

中國官方稱，自去年8月初發生疫情以來，截至2019年7月3日，中國共發生非洲豬瘟疫情143起，撲殺生豬116萬餘頭。輿論認為，實際疫情要更嚴重。

分析稱，從美國進口的1萬噸豬肉對於平抑高漲的肉價而言，實在是「杯水車薪」。中國豬價上漲的壓力會繼續加大。而豬肉價格也推動整體物價上漲。

中國統計局公布的數據驗證了這一點：豬肉價格大漲帶動食品價格漲幅刷新七年半高位，拉高中國7月居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.8%，漲幅創近一年半最高水平。

貿易戰美豬

相關新聞

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 13:09

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44

陸外交部發聲 促美理性協商貿易

2019-08-28 00:08

抗中與經濟 美國無法全拿

2019-08-27 23:34

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

不畏貿易逆風 上半年美企對陸投資額成長

2019-08-27 19:12

紐時分析／川普只能二選一：與中國一戰或經濟成長

2019-08-27 16:13

大陸消費者為什麼突然大啖這金色油？原來也跟川普有關

2019-08-27 15:11

川普再稱美中高層密集通話 中方否認

2019-08-27 14:12

態度反覆 川普：這就是我談判的方式

2019-08-27 14:05

美中貿易戰惡化 人民幣貶至11年新低

2019-08-27 13:58

中國有3大理由 要讓貿易戰延至美總統大選

2019-08-27 13:57

貿易戰惹禍 中國1/4運動服生產線閒置

2019-08-27 12:53

劉鶴才說願與美磋商 人民日報又喊不得不打

2019-08-27 11:26

貿易戰發言髮夾彎？川普冷答：抱歉那是我談判的方式

2019-08-27 10:46
看更多

熱門文章

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

2019-08-27 20:43

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

牙齒女模有近40顆小牙 照片嚇壞網友「根本海豚吧」

2019-08-27 16:10

美股露凶兆 企業內部人士拋股如2007年

2019-08-27 18:26

妻在丈夫車中發現口紅 質問後他道出心中20年秘密

2019-08-27 16:19

紐時分析／川普只能二選一：與中國一戰或經濟成長

2019-08-27 16:13

穿緊身上衣狂抖！女團MV太豪放 下場悲劇了

2019-08-27 21:10

影／梅蘭妮亞無視川普 獻吻杜魯多？網友：豁出去了

2019-08-27 15:03

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

大陸消費者為什麼突然大啖這金色油？原來也跟川普有關

2019-08-27 15:11

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

傳川普主張射核彈毀颶風 氣象專家打臉「會更糟」

2019-08-27 20:24

她被蚊子咬險丟小命 腿腫得像樹幹心臟驟停3分鐘

2019-08-27 17:28

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

川普再稱美中高層密集通話 中方否認

2019-08-27 14:12

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

不只越南！為避關稅 美企也放眼這個東南亞國家

2019-08-27 16:39

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44

中國有3大理由 要讓貿易戰延至美總統大選

2019-08-27 13:57

影／核彈炸颱風？最強「沙皇炸彈」威力都微不足道

2019-08-27 14:24

朴槿惠閨密翻版！文在寅愛將耍特權 高中女兒掛名頂尖論文

2019-08-27 15:56

瑞銀看空股市 歐債危機以來首見

2019-08-28 00:29

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

這家日本化學供應商若持續受阻 韓晶片業麻煩就大了

2019-08-27 15:07

海底火山現浮石伐 澳洲大堡礁福音

2019-08-27 14:54

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36

不畏貿易逆風 上半年美企對陸投資額成長

2019-08-27 19:12

G7救火踢鐵板 巴西拒收2,000萬美元金援

2019-08-27 18:39

亞馬遜雨林大火延燒 專家：小降雨無法滅火

2019-08-27 22:07

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

西方反情報官員：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜

2019-08-28 10:35

美中貿易戰惡化 人民幣貶至11年新低

2019-08-27 13:58

態度反覆 川普：這就是我談判的方式

2019-08-27 14:05

抗中與經濟 美國無法全拿

2019-08-27 23:34

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top