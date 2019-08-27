川普再稱美中高層密集通話 中方否認

2019-08-27 14:12 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



川普在和法國總統馬克宏舉行的聯合新聞發布會上表示，他對美中達成協議的前景比近期更樂觀。路透 分享 facebook

上周才把中國國家主席習近平從「好朋友」歸類為「敵人」的川普總統，26日在參加法國七大工業國(G7)峰會後的記者會，又改口說自己很喜歡習近平；在場記者問川普，這種反覆態度使美中貿易緊張，以致全球經濟不穩定性，川普卻回說，這就是他談判的方式。

此外，川普稱美中高層級官員這兩天已數次通話，且中方非常想要達成貿易協議；但美中對此說法並不一致，中國外交部發言人耿爽表示，「沒有聽說過」美方提到的周末通話。

川普結束G7峰會後，已在26日晚間回到華府。

美中貿易談判現曙光，美股26日收漲；道瓊工業指數漲1.05%，那斯達克指數上漲1.32%，史坦普500指數漲1.10%。

中國23日宣布對750億美元進口美國商品分次加徵關稅後，美國隨後決定提升對價值約5500億美元中國輸美商品加徵關稅的稅率，當晚川普便赴法國出席G7峰會，美中貿易緊張成為峰會焦點之一。

川普在法國舉行記者會時，一名記者詢問川普的對中戰略，指川普不斷改變對中方的言論，造成市場與全球經濟不確定性；川普打斷提問，兩手攤開回答：「抱歉，這就是我談判的方式」。

該記者企圖追問，才說完川普一下稱習近平為敵人，一下說雙方關係好，川普又打斷提問，重申「這就是我談判的方式」，並稱這種方式多年來進行順利，對國家也一樣。

川普表示，總有人得做這件事，早該由前總統歐巴馬等人完成，現在卻是他在做，北韓問題也是。

川普還說，他非常尊重習近平，也很喜歡他；習近平在許多方面非常出色；但在中方宣布對美貨品加稅後，川普23日推文卻問：「誰是我們更大的敵人，(聯準會主席)鮑爾還是習主席？」

此外，川普在記者會指出，美中雙方數次通話，財政部長米努勤在過去24小時、48小時中，多次通話，不僅一次；這些都是高級別通話，中方希望達成協議。

川普在記者會前也提及，中方前一晚致電美國貿易談判官員，表示希望重回談判桌；至於是否可能延後對中國貨提升關稅，川普則說，任何事都有可能。

但中國外交部發言人耿爽26日被問及美中官員周末通話一事卻說，「我可以明確告訴你，我沒有聽說過這種事。」

中國國務院副總理劉鶴26日在「中國國際智能產業博覽會」致詞表示，中方願意以冷靜的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。