美中貿易戰惡化 人民幣貶至11年新低

2019-08-27 13:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合26日電



隨著美中貿易戰持續升溫，美國股市過去兩個交易日有如坐雲霄飛車，在川普總統23日宣布對中國進口貨品課徵的關稅加碼後，三大股市指數當天應聲大跌，人民幣對美元匯率26日更創下11年來最低紀錄。

但由於川普26日在七大工業國(G7)高峰會後提到，美中兩國可望繼續協商貿易歧見，有助降低投資人焦慮，激勵道瓊工業指數當天強力反彈逾200點，三大指數收盤均上揚超過1%。

路透與法新社報導，中國人民銀行設定的人民幣對美元中間價，26日為7.0570元兌1美元，與23日的7.0572元相差無幾，使當天人民幣匯率在上海外匯市場一度貶至7.1487元，創2008年初以來最低紀錄。

美東時間26日晚間9點半(當地時間27日上午)，中國人民銀行發布的人民幣中間價大貶至7.0810元，遠低於26日的7.0570元，再創11年來新低，而且貶值幅度明顯擴大。

這個數字可能讓川普不悅，本月財政部已經將中國列為匯率操縱國，也是史上第一遭。

多倫多道明銀行(TD)資深新興市場經濟學家Mitul Kotecha說：「雙方都脫掉手套，準備好好較量，人民幣貶值則是為了緩衝美國關稅的衝擊。只要中國能確保能好好控制人民幣走弱，也就是不會引發資金大量外流，可以預期看到人民幣將繼續走貶。」

美股26日之所以反彈，是因為川普在法國舉行的G7年度高峰會後表示，美中貿易官員不久將展開新一回合談判，「中國昨晚來電，說我們回到談判桌吧，所以我們會繼續談」。

受此激勵，美股當天震盪走高，道瓊工業平均指數終場強彈269.93點至25898.83點，漲幅1.05%，那斯達克指數及史坦普500指數漲幅都超過1%。

至於23日川普總統宣布對中國進口關稅加碼，則是為了反擊當天中國宣布也對美國進口貨品加徵關稅。

根據川普當天說法，美國從10月1日起，將對價值2500億元中國進口貨品的關稅調高至30%，對於另外價值3000億元中國貨品的關稅也增加至15%。