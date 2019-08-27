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川普說法又變：美中很快會認真磋商

2019-08-27 00:28聯合報 編譯李京倫、特派記者許依晨／綜合報導

美國總統川普廿六日在七大工業國（G7）峰會上為美中貿易戰降溫，說美中雙方將很快展...
美國總統川普廿六日在七大工業國（G7）峰會上為美中貿易戰降溫，說美中雙方將很快展開認真磋商。 （路透）
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美國總統川普廿六日在七大工業國（G7）峰會最後一天為美中貿易戰降溫，他說，美中談判「比以往任何時刻都更有意義」，被問到是否考慮延後或取消對中國大陸加關稅，川普回答：「任何事都可能發生」。

川普廿六日稍早說，大陸官員廿五日晚間打了兩通電話給美國貿易談判人員，中方官員還說「我們回到談判桌吧」，這表示中方真的想達成貿易協議，美中雙方將很快展開認真磋商。

川普在G7峰會場邊對記者說：「我方接到電話，我們（美中雙方）很快就會開始談判。我們等著看會發生什麼，不過我想，我們會達成協議。這是我第一次看到，他們真的想達成協議。這是很正面的發展。」當時川普正與埃及總統塞西會晤。

雖然前兩天川普還將大陸國家主席習近平和聯準會主席鮑爾稱為「敵人」，川普仍稱讚大陸國家主席習近平，他說：「習近平是很棒的領導人，中國是很棒的國家，其中一個原因就是，他們懂得世道人情」。

川普說這些話的幾小時前，大陸國務院副總理劉鶴在第二屆「中國國際智能產業博覽會」開幕式上致詞時說：「中方願意以冷靜的態度通過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。貿易戰升級不利於中國、不利於美國，也不利於全世界人民的利益」。

川普廿六日稍晚被問到，美中雙方是哪些人在通話，川普回答：「我不想講關於電話的事，反正我們在最高層級通了電話」。

不過，大陸外交部發言人耿爽說，他「不知道」中方打電話給美方。

川普最近幾天對美中貿易戰態度反覆。大陸廿三日對美國商品加關稅，川普也加關稅反制，並命令美國企業撤出大陸。廿五日他在法國比亞里茨參加G7峰會時卻承認，他有「重新考慮」使美中貿易戰逐步升級的決定。幾小時後，白宮發言人葛瑞姍解釋，川普說對美中貿易戰惡化感到遺憾，意思是遺憾沒能把中國商品的關稅提得更高。

貿易戰

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