美中貿易戰升級 人民幣看貶短期恐下探7.2

2019-08-26 17:33 世界日報 記者 世界日報 記者 林宸誼 ╱綜合25日電



中國上周五晚間宣布對750億美元進口自美國的商品加徵關稅後，香港離岸人民幣應聲貶破7.1整數關卡，逼近7.2。歐新社 分享 facebook

中國上周五晚間宣布對750億美元進口自美國的商品加徵關稅後，香港離岸人民幣應聲貶破7.1整數關卡，逼近7.2。隨著美中貿易戰進一步升溫，市場普遍預期近期人民幣恐再度走弱。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰指出，若中國央行不守住7.1，人民幣匯率短期很可能會下探7.2。

23日香港離岸人民幣兌美元即期匯率收在7.1355，較前一日收盤價大跌461個基點。中國官方26日公告的人民幣兌美元匯率中間價，人民幣中間價報26日報7.0570，上調2點。

在岸人民幣兌美元今年以來累計貶值幅度超過3%。因預期美中9月初將再次磋商，且10月1日中共將慶祝建政70周年，市場原先認為中國官方應會維持匯市穩定，人民幣匯價在7.1應有支撐。

但在北京宣布將對750億美元美貨加徵關稅後，川普總統宣布針對2500億美元中國貨加徵的關稅，10月1日起將從25%上調至30%。此外，剩餘3000億美元中國貨9月1日加徵關稅調高至15%。

美中貿易戰升級，全球避險情緒再度升溫。張建泰指出，人民幣匯率可能會繼續下跌。麥格理證券派駐香港的中國經濟研究主管胡偉俊則說，人民幣當然會有貶值壓力，但不會出現急速貶值。

胡偉俊表示，北京得考慮人民幣大幅貶值將帶來的副作用，如資本外流等。因此，中國監管單位會注意保持人民幣與其他貨幣的平穩，人民幣的跌勢應會和其他新興市場貨幣差不多。

張建泰也說，人民幣匯率估計不會「崩盤」，中國官方會維持人民幣有序貶值，貶太急反而對中方不利。