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美中貿易大戰將起 川普團隊準備好了嗎？

2019-08-25 16:42世界日報 記者胡玉立／綜合報導

面對動搖全球經濟的美中貿易戰，川普總統23日在橢圓形辦公室聚集了他最信賴的經濟顧問群，緊急磋商；決心迫使中國向美國提供更好貿易條件的川普正面臨考驗，他的經濟顧問團隊能否應對挑戰，令人質疑。

美聯社報導，參與這場緊急磋商的核心人物，包括白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)、貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，以及財政部長米努勤(Steven Mnuchin)。

過去的總統往往依賴頂尖學者、商界領袖和具經驗的政府官員提供經濟建言，但川普選擇倚重的經濟顧問，對川普的效忠程度似乎比其能力更廣為人知。

歐巴馬總統時期經濟顧問、芝加哥大學經濟學家古斯比(Austan Goolsbee)說：「情況越艱難，擁有優秀顧問越重要；但川普並沒有表現出聽取經濟學者意見的任何跡象。」

川普團隊傳遞的訊息有一大重點：儘管工廠產量下降、股市波動及近期消費者信心下降，但社會大眾仍然沒有理由感到驚慌。

這些顧問指出，消費者支出及這十年來經濟擴張出現的3.7％低失業率，讓經濟衰退不太可能發生；但他們一心配合川普打強心針，難免貶損了可信度。

川普則試圖把問題歸咎聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)，儘管鮑爾的信譽和政治獨立性，對於平息全球金融市場至關重要。

川普面臨的風險不見得是經濟衰退，而是經濟成長放緩；這表示他無法兌現向選民開出的競選支票。

川普承諾每年保持3％以上的經濟增長，但國會預算辦公室21日預測，2020年經濟增長率接近2％，未來幾年還將進一步向下修正。

其實，川普要維護經濟，最可靠的解決方案就是放棄與中國大打貿易戰，但川普現在卻反向操作。

國會預算辦公室前主任霍爾茨埃金(Douglas Holtz-Eakin)指出，川普治下的白宮，似乎比過去政府更常在經濟政策上即興而為，但川普也因此不斷遭到教訓。

貿易戰

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