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自稱對付中國「天命者」 川普改口「開玩笑」還批假新聞

2019-08-25 16:56世界日報 編譯黃秀媛／綜合24日電

川普總統24日說，他把自己稱為終結中國不公平貿易政策的「天命者」只是開玩笑，絕非他自以為是救世主，媒體任何其他講法都很可笑。

川普推文說，他21日臨時舉行記者會時，在場的記者「都知道我在開玩笑，自我調侃和搞笑。」

他也責怪媒體故意扭曲說：「跟我在一起的許多記者都在笑，可是我看到報導的時候，卻發現CNN、MSNBC和其他假新聞媒體，都把它當成嚴肅的新聞，以為我自認為是彌賽亞。根本不能信任！」

川普抬頭看天自稱「天命者」的談話，遭到媒體大肆修理，把他描述成有「彌賽亞情結」。

24日的推文是川普第二次否認這種說法。數小時前他告訴記者，那是「自我調侃，開玩笑，我們大家都在笑。」

川普21日向記者談到因貿易戰和關稅戰急遽惡化的中美關係，宣稱他是應天命對付中國並說：「這件事總得有人做。我就是上天選定的人。」

他23日出發前往法國前，對記者還在追問這句話顯得很不耐煩地說：「你們很清楚我的意思。那是諷刺，那是開玩笑。我們都在笑。這種問題只是假新聞。你們只是假新聞。」

他24日推文說：「我兩天前在記者會談到在貿易上對付中國時，抬頭看天打趣說『我是上天選定的人』時，根本不知道媒體會宣稱我有『彌賽亞情結』。」

他寫道：「我笑著抬頭看上面和四周。跟我在一起的許多記者也在笑。他們知道事實真相。」但是，現場錄影顯示他講話時並未面帶笑容。

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