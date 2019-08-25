中國先打美3痛點 再嗆美：加稅「霸凌」將自食惡果

2019-08-25 16:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合24日電



中國商務部發言人高峰22日回嗆，如美方一意孤行，中方將不得不採取相應反制。 中國新聞社 分享 facebook 美中貿易戰火越演越烈，川普總統「命令」美企撤出中國，並稱要對總值約5500億元的中國輸美商品分批加徵關稅五個百分點；北京24日憤怒回擊美方最新一波加稅舉措為「霸凌」，且終將「自食惡果」。

歐盟領袖也警告川普對中貿易戰的危險，此議題勢必成為七大工業國(G7)峰會焦點。

華府15日宣布，對約3000億元中國商品加徵10%關稅，分兩批自今年9月1日、12月15日起實施。

中國23日祭出反制措施，對美國的5078個稅目、約750億元商品，加徵10%和5%不等關稅，同樣分兩批自9月1日、12月15日起實施，另自12月15日起，對原產於美國的汽車及零件也將恢復加徵25%和5%關稅。

中國此舉精準擊中美國三大痛點：汽車及零件、黃豆、原油。

中國商務部官網指出，這種「單邊、霸凌的貿易保護主義」和極限施壓行徑，違背中美領袖共識，違背相互尊重、平等互利原則，嚴重破壞多邊貿易體制和正常國際貿易秩序，必將自食其果。

中方強烈敦促美方別誤判形勢，別低估中國人民的決心，立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)警告，川普對中國和歐洲的貿易衝突情勢加劇，恐讓全球經濟步入衰退；G7峰會東道主、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也關切貿易戰對全球貿易的影響。