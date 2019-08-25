放在架子上的都漲！中國進口貨奶嘴到筆電 分三波起漲

2019-08-25 16:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合24日電



川普總統23日宣布，從9月1日起將價值3000億元中國輸美的部分產品關稅，從10%調升至15%，屆時產品架上商品售價幾乎都會調漲，受衝擊的商品包括文書用具、運動商品和部分衣物。

川普也指出，從12月15日起，其餘3000億元中國輸美產品的關稅也將從10%調升至15%，影響產品包括手機、球鞋和部分服飾；2500億元中國進口商品的關稅從10月1日起也會從目前25%調高至30%，其中有許多工業與中間產品，對美國消費者影響較低。

目前不清楚有多少新關稅會由美國消費者承擔，也不清楚美國零售業者需要吸收多少成本，但至少有部分商品售價可能調高。

美國9月1日對部分中國商品加徵新關稅至15%後，在122頁清單上受影響的飲品類包括茶、咖啡、蘇格蘭威士忌、利口酒、紅酒、伏特加等；尿布、奶嘴、幼兒高腳椅和衣物等嬰兒用品；牛、羊、雞等活體動物；火腿等肉品與奶油等乳製品、農產品；橄欖油、楓糖、巧克力、義大利麵等儲藏室食物。

服飾類商品也會受到衝擊，包括衣褲、外套、鞋子、手套、腕表等；其他多種產品還有玻璃杯、隱形眼鏡、高爾夫球用具、機車、書籍、鋼、鋁、縫紉機、樂器、文具用品、衛生棉等。

美國10月1日也對中國輸美產品加徵關稅至30%，在196頁清單上受影響的飲品包括果汁、麥芽製啤酒、部分紅酒和開水；花菜、洋蔥、新鮮草莓、蘋果等農產品；香水、化妝品、防曬乳等個人護理產品；新鮮、冷藏和冷凍海鮮，例如龍蝦、鮪魚、魚子醬；其他產品包括寵物飼料、菸品、天然氣、金屬、行李箱、衛生紙、筆電、羊毛、吸塵器和家具等。

最後，美國在12月15日加徵中國部分產品關稅至15%，在這21頁清單上的產品包括相機、LED燈、微波爐等科技用品；嬰兒學步車、兒童增高座椅、嬰兒推車等嬰兒用品；髮飾、吹風機、刷具等個人護理產品；其他產品還包括煙火、家用洗碗機、寵物玩具、弦樂器、睡袋等。