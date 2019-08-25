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紐時：為何川普下令美企撤出中國 而美企辦不到？

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引用這條法！川普：我有權令企業撤出中國 法界卻打臉

2019-08-25 16:23世界日報 編譯黃秀媛／綜合24日電

川普總統24日推文指出，總統依法有權對中國等經濟事務，採取緊急行動，頒布命令。...
川普總統24日推文指出，總統依法有權對中國等經濟事務，採取緊急行動，頒布命令。 美聯社
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川普總統24日為前一天他「特此下令」(hereby ordered)美國公司撤離中國的說法辯護，宣稱他有權力強迫所有美國公司離開中國；但法界人士說，他引用的「國際緊急經濟權力法」，主要是用以對付恐怖分子、販毒集團，以及伊朗、敘利亞和北韓等遭到國際唾棄的國家，而非為關稅爭執與重要貿易夥伴斷絕經濟關係。

川普抵達法國參加G7峰會時推文說：「那些根本不懂與總統權力有關的法律、中國等等的假新聞記者，不妨看看1977年的緊急經濟權力法。就是這樣！」

紐時：川普逾越規範 任意伸張權力

「紐約時報」報導，川普大打貿易戰，並揚言與美國最重要的貿易夥伴斷絕關係，可能使已瀕臨衰退的全球經濟更加亂成一團，也使仰賴中國生產和出售從衣物到智慧手機等各種產品的美國大公司，更加無所適從。

川普經常把極端威脅當成談判手腕，迫使對方讓步；正如他誓言關閉美墨邊界，以及對墨西哥銷美產品課徵關稅，迫使墨西哥積極遏制非法移民；但如果他真的強迫美國公司全部撤出中國，這將是自尼克森總統1970年代初與中國修好以來，中美關係最嚴重破裂。

川普宣稱他有權力下令美國公司離開中國，也是他逾越前人規範，任意伸張總統權力的最新舉措。

根據「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)，一旦總統意識到國外的情況可能對「國家安全、外交政策或美國經濟」造成「任何不尋常和特別的威脅」，就可以宣布「國家緊急狀態」，啟動總統對美國人「任何外匯交易」進行監管的特殊權力。

過這項法律是為了界定和限制總統權力；在此之前，都是根據1917年制定的「與敵人的貿易法」(Trading with the Enemy Act)來解釋總統的權力；從此以後，它一直是總統對國家或個人實施制裁，以應對特定國家安全威脅的主要權力來源，例如1979年開始的伊朗人質危機。

美企：損企業競爭力 恐跳樓大拍賣

在中國的美國企業領袖說，強迫美國公司離開中國，會損害美國企業的競爭力，並可能造成慘重財務損失。

上海美國商會會長季愷文說，要遷出中國很難，用關稅強迫這樣做更是非同小可。他說：「我們不能放棄中國市場，這個市場太大，太重要。」

企業領袖說，如果美國公司被迫離開中國，可能引發連串跳樓大拍賣，便宜其他國家、尤其是歐洲的公司，而美國公司以後要再進入這個市場會很難。

白宮助理說，白宮尚未擬這種命令，總統會不會下令也不明，目前總統只是想發出信息，讓美國企業知道它們應開始擺脫在中國的業務。

北京全球化智庫貿易和地緣政治分析家莫天安說，中國政府正冷靜的評估美國的最新做法。

他說：「在談判，尤其是利害關係重大的談判，感情用事的一方通常討不了好。美國方面現在就感情用事，中國比較冷靜和精打細算。」

川普總統24日推文指出，總統依法有權對中國等經濟事務，採取緊急行動，頒布命令。 ...
川普總統24日推文指出，總統依法有權對中國等經濟事務，採取緊急行動，頒布命令。 取自推文
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