川普命令美企撤出大陸 還稱習近平「敵人」

2019-08-24 23:58 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 、大陸新聞中心／綜合報導



美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平上一次會晤是在今年六月的Ｇ20峰會，如今雙邊貿易戰急遽升溫，雙方下次會晤充滿變數。 （法新社） 分享 facebook

貿易戰再升級 互祭加稅

美中貿易戰再升級，廿三日互祭反制關稅措施，美國總統川普「命令」美企撤出中國大陸，並將中國大陸國家主席習近平稱為「敵人」，造成美股暴跌收場；中方對七五○億美元進口美國商品分次加徵關稅後，美國也在一天內宣布，對價值約五五○○億美元大陸輸美商品加徵關稅的稅率，將分批再加五個百分點，最高增加到百分之卅。

中方促美不要誤判形勢

中國商務部發言人昨天表示，美方這種單邊、霸凌的貿易保護主義和極限施壓行徑，違背中美兩國元首共識，違背相互尊重、平等互利的原則；中方強烈敦促美方不要誤判形勢，不要低估中國人民的決心，立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。

川普廿三日晚間出發赴法國參與七大工業國集團（Ｇ7）高峰會前，在白宮回覆記者提問，被問及是否仍希望下月與中方談判，川普表示，他向來對磋商持開放態度。

川普廿三日透過推特宣布，目前對二五○○億美元大陸輸美商品加徵百分之廿五關稅，將自十月一日起，提升為百分之三十；此外，自九月一日起，對其餘三千億美元陸貨加徵的百分之十關稅，現改為加徵百分之十五關稅。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）隨後發布聲明，指中方廿三日宣布將對美國商品徵收不合理的關稅，川普已指示ＵＳＴＲ調升對約五五○○億美元陸貨加徵關稅的稅率，這是為了回應中方的決定，以及實踐對中「三○一調查」的目的。

川普說，本著實現公平貿易的精神，必須平衡這種不公平的貿易關係；而中方不該對七五○億美元美貨徵收關稅。

川普推文引爆市場恐慌

川普推文引爆市場恐慌氣氛，科技股帶頭下殺，能源股也隨國際油價大跌而重挫；美股道瓊工業指數收盤下跌六二三點，跌幅百分之二點三七。

川普推文並寫道，美國表現很好，他唯一想問：「誰是我們更大的敵人，鮑爾還是習主席？」

美中上月底結束在上海的貿易談判後，預計九月初在華府續談，但川普隨即宣布，自九月一日起對其餘三千億美元大陸輸美商品加徵百分之十關稅；川普政府本月又宣布，延至十二月中對部分產品加徵關稅，以避免影響耶誕節購物。

大陸國務院關稅稅則委員會廿三日發布公告，決定對原產於美國的約七五○億美元進口商品加徵百分之十、百分之五不等關稅，分兩批自九月一日、十二月十五日起實施；此外，國務院關稅稅則委員會還公告，決定對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵關稅。