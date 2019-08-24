不希望兩國關係惡化 美國商會敦促美中重啟談判

2019-08-24 16:59 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



美中23日互相宣布加徵關稅報復對方後，美股立時大跌，道瓊收盤狂瀉623點。 (美聯社) 分享 facebook 美國商會23日發布聲明指出，不希望看到美中關係進一步惡化，敦促兩國政府回到談判桌，以完成協議。

中國宣布對750億美元進口美國商品分次加徵關稅後，川普總統推文表示，美國不需要中國，並下令要美國企業尋找中國以外的替代方案，包括回美國生產。

美國商會副總裁布倫特（Myron Brilliant）透過聲明表示，多年來，美國商界一直表達對於解決中方不公平貿易行為缺乏進展，美國商會向來鼓勵美國政府採取強硬舉措，並透過談判解決這些挑戰。

布倫特說，儘管商界仍然關切這些問題，但美中之間長達40年的貿易關係，大部分都是富成效，具建設性，且互惠互利。

聲明寫道，相信持續、具建設性的交流是正確的方向，不希望看到美中關係進一步惡化；敦促美中政府回到談判桌，完成一項解決技術轉移、智慧財產權執法、市場准入等議題的協議。

美國商會稍早發布的另一篇聲明指出，很不幸中方今天採取報復行動，但並不令人感到意外；事實上，貿易戰沒有贏家，美中之間持續針鋒相對，給美國經濟帶來巨大壓力，增加成本，損及投資，也擾亂市場。

美國商會連續發布聲明呼籲政府回到談判桌，並沒有影響川普政府決定，川普23日傍晚透過推特宣布，將分批提升對價值約5500億美元中國輸美商品加徵關稅的稅率。

中國國務院關稅稅則委員會23日發布公告，決定對原產於美國的約750億美元進口商品加徵10%、5%不等關稅，分兩批自9月1日、12月15日起實施。此外，中方也決定對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵關稅。