「下令」美企撤出中國 川普「棒子、胡蘿蔔」侍候

2019-08-24 16:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合23日電



川普總統23日發出一系列憤怒推文，「特此下令」美國企業撤出中國，這讓許多美商摸不著頭腦，想知道川普到底有多認真、他是否有權力這麼做，以及白宮要如何執行。

多位貿易學者及華府智庫專家都認為，川普於法不能強迫美商這麼做，也缺乏有力工具鼓勵美商照辦，但還是有其他方式達到目的。

川普23日發推文說：「中國從美國賺到及偷竊了很多錢，已經數十年了，這必須要停止；特此下令偉大的各家美國企業，立刻開始尋找中國以外的替代地點，包括將......。」

紐約智庫外交關係協會(Council on Foreign Relations)貿易專家暨喬治城大學法學教授珍妮佛．希爾曼(Jennifer Hillman)指出，川普沒有「正式下令」企業界離開中國的權力。

她說明，若根據國際緊急經濟權力法，川普有權力防止未來將資金匯至中國，「但前提是他必須先合法宣告，存在有這樣的國家緊急狀況」，而且即使川普這麼做，國會也可以否決。

希爾曼說：「更何況，就算這些全部都發生，他也沒有權力干預已經投入中國的所有美國投資。」

「華盛頓郵報」報導，從電子業、零售業到居家用品行，許多行業已經承受好幾個月的美中貿易戰壓力。川普23日此話一出，各家公司行號紛紛向各自的產業公會打聽詳情，希望從白宮得知更具體的說法。

加州行李箱製造商LiteBear Bags創辦人瑞柏(Magi Raible)說：「我想辦法保持冷靜，不要太擔心，但這真的很難做到。」

下周她將與業界同僚開會討論，如何將更多生產作業從中國遷往印度或南非，「我不知道動作還能快到什麼程度，或是能有多緊急」。

經濟學者表示，白宮可能試圖懲罰不聽話的美國企業，做法是禁止它們參與聯邦政府採購招標。

華府智庫美國企業研究所(AEI)中國專家者史劍道(Derek Scissors)就說，「川普推文並非只是耍嘴皮而已。」

川普長期以來也利用國外廠商生產川普品牌的商品，尤其是在中國的工廠。

川普公司在華府川普大飯店經營的零售店，除了在印尼、越南和其他國家生產的產品外，還擺售印有川普名字和中國製造的高爾夫球帽和咖啡杯。

川普集團發言人阿曼達·米勒(Amanda Miller)沒有回應華盛頓郵報就公司是否會停止銷售中國產品，或把生產線移出中國的詢問。