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川普為什麼被習近平逼得抓狂？ 原來是這個原因

從朋友到敵人 輸不得的川普與習近平終須一戰

2019-08-24 16:56世界日報 華盛頓記者 張加

美中貿易戰經過一段時間「打打停停」，23日再度開打，雙邊火力全開。美國總統川普日前才自稱「天選之子」，注定由他對付中國，中方的反制措施，似乎也鎖定川普。

川普本月初宣布，自9月1日起對其餘3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，之後公告，部分產品延至12月中加徵關稅。

川普延後對部分陸貨加徵關稅，主要是為避免影響聖誕節購物，但也有向中方示好的意味；外界本以為能稍微緩解貿易緊張，但23日中方宣布對750億美元進口美國商品分批加徵關稅，再度點燃戰火。

不過，正如美國商會的聲明所說，中方反制關稅措施並不令人意外。畢竟9月1日起，大批陸貨面臨加徵關稅，不太可能毫無反應，而中方也定9月1日、12月15日分次加徵關稅「回敬」美國。

北京此舉，除了貿易方面不得不回應美方，可能也納入其它因素，包括川普政府最近售台新型F-16戰機、川普與美國議員對香港「反送中」的態度、美方重批北京在南海的作為等，都讓視為干涉內政的中方大為不滿，內部壓力肯定不小。

另一可能因素則是川普最近常說的，北京希望換個美國總統。打貿易戰，雙方都傷，但時間點對川普更不利，因為2020總統大選在即，若經濟表現不佳，難以拚選戰，也會引對手攻擊。

經過這段時間交手，中方也大致摸清川普，因此精準打擊川普經常掛在嘴邊的黃豆、汽車等產品，牽動川普最重視的股市，也可能影響節慶買氣。

這可惹惱了川普，其推文充滿怒氣，直說美國不需要中國，並「下令」美企尋找中國以外的替代方案。幾小時後，再推文宣布調升對中國商品加徵關稅稅率，有趣的是，最後一句是「感謝你對此事的關注！」彷彿告訴支持者「別擔心，我搞定了。」

美國是民主國家，川普或許有獨裁的個性，在法治國家的規範下卻無法成為獨裁者；他耍弄嘴皮可以，但企業不可能聽他「下令」，就會從任何國家撤資；但中國和習近平正好相反，隨時皆可對人、事行獨裁專政。

習近平擁有川普沒有的專擅空間，川普在兩國貿易戰中已窘態畢露；因此，當川普終於把習近平從「朋友」歸類為「敵人」後，顯示川普將更強硬對抗中方，但也將遇到更強硬的中方。在連任前，輸不得的川普，面對選情或經貿難料的勝負，恐怕都得硬著頭皮，一路和中國拗打下去。

貿易戰

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