掐川普要害 中國瞄準美大選關鍵搖擺州加關稅

2019-08-24 16:42 世界日報 記者 世界日報 記者 林宸誼 ／綜合23日電



美中貿易戰再度升溫並惡化，互相加徵從對方進口產品關稅。圖為北京商場內購物者正在選購包包。(美聯社) 分享 facebook 針對美國15日宣布約3000億美元中國商品加徵10%關稅的決定，中國23日還以顏色，國務院關稅稅則委員會當晚宣布，自12月15日12時01分起，恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵25%、5%關稅；此外中國還宣布，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起，分兩批實施。

分析人士指出，中國23日宣布的擬加徵關稅的這部分美國產品，包括農產品、汽車及零部件等，都是瞄準產地在美國選舉關鍵搖擺州，目的在於威脅川普總統連任。

中國國務院關稅稅則委員會公告提到，中國國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作；恢復加徵關稅的汽車及零部件商品，將納入第三批可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公布。

而在750億美元商品清單中，經審核確定的排除商品，按排除辦法，不加徵為反制美301措施所加徵的關稅；未納入前兩批可申請排除範圍的商品，將納入第三批可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公布。

中呼籲雙方磋商解決分歧

公告稱，中方採取加徵關稅措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉，「希望美方繼續按照兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，回到磋商解決分歧的正確軌道，和中方一道朝著終止經貿摩擦的目標做出切實努力。」

公告說，美方措施導致中美經貿摩擦持續升級，極大損害中國、美國及其他各國利益，也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則。

中國官媒「人民日報」發表評論說，中方第三輪對美貿易反制行動，是要正告美國，中方面對美國一些人單方面挑起並升級經貿摩擦，中方有能力堅決奉陪到底。

中首度將美原油納入反制

評論說，中國恢復對原產自美國的汽車及零部件加徵關稅，會成為美國製造業的痛；而中國首次將美國生產的原油納入反制範圍，則意味著美國登上世界第一大原油出口國之際紅利縮水；針對美國大豆進一步反制，會使美國喪失價格優勢，從而難以進入中國市場。

官媒「環球時報」總編輯胡錫進在推文中說，「中國有彈藥可以反擊，美方會感受到痛苦。」

美國「市場觀察」(Market Watch)網站則指出，中國新一波加徵關稅清單仍是瞄準愛阿華、密西根等美國中西部對川普連任十分關鍵的搖擺州，他在2016年靠這些州的選票獲勝，2020年這些州對他仍至關重要。