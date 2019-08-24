貿易戰愈演愈烈！ 美對中再加稅 川普稱習近平「敵人」

2019-08-24 13:35 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ／23日電



美中貿易戰再升級，23日互祭反制關稅措施，美國總統川普（左）並將大陸國家主席習近平（右）稱為「敵人」。 美聯社 分享 facebook

下令美企撤出大陸

美中貿易戰再升級，23日互祭反制關稅措施，美國總統川普「命令」美企撤出中國大陸，並將大陸國家主席習近平稱為「敵人」，造成美股暴跌收場；中方對750億美元進口美國商品分次加徵關稅之後，美國隨即宣布，對價值總額約5500億美元大陸輸美商品加徵關稅的稅率，將分批提升5%。

5500億美元商品再加稅5%

川普23日透過推特宣布，目前對2500億美元中國輸美商品加徵25%關稅，將自10月1日起，提升為30%關稅；此外，自9月1日起，對其餘3000億美元陸貨加徵的10%關稅，現改為加徵15%關稅。

美國貿易代表署（USTR）隨後發布聲明，指中方23日宣布將對美國商品徵收不合理的關稅，川普已指示USTR調升對約5500億美元陸貨加徵關稅的稅率，這是為了回應中方的決定，以及實踐對中「301調查」的目的。

中方對美祭出新關稅措施後，川普23日上午便發布一連串推文，批聯準會主席鮑爾沒作為，也預告同日稍晚將宣布對中反制舉措，並「下令」美國企業尋找中國大陸以外的替代方案。

消息傳出後，23日美股大受影響，道瓊工業指數下跌623.34點或2.37%；標普500指數跌2.59%；那斯達克指數下跌3.00%。

川普推文指出，多年來，中方一直在貿易方面占美國便宜，包括竊取智慧財產權等；身為總統，不能再讓這個情況繼續下去。

川普說，本著實現公平貿易的精神，必須平衡這種不公平的貿易關係；而中方不該對750億美元美貨徵收關稅。

美中上月底結束在上海的貿易談判後，預計9月初在華府續談，但川普隨即宣布，自9月1日起對其餘3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅；川普政府本月又宣布，延至12月中對部分產品加徵關稅，以避免影響耶誕節購物。

中國國務院關稅稅則委員會23日發布公告，決定對原產於美國的約750億美元進口商品加徵10%、5%不等關稅，分兩批自9月1日、12月15日起實施；此外，原產於美國的汽車及零部件恢復加徵關稅。