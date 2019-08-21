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任正非料美國不會解除制裁 籲華為員工參戰

2019-08-21 13:30世界日報 中國新聞組／北京21日電

美國對華為的禁令暫緩延長90天，但又將46家華為子公司列入黑名單，華為總裁任正非指出，華為處在危亡關頭，要進行改革，最終目的是「打勝仗」。因此所有員工要爭取「立功」；若自認不適合工作，可以「下崗讓道」。另外，任正非表示，他預期美國不會鬆綁出口管制，但因為華為自行研發技術，所以有信心能茁壯成長。

華為創辦人任正非預期美國不會鬆綁出口管制。(路透資料照片)
華為創辦人任正非預期美國不會鬆綁出口管制。(路透資料照片)
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新浪科技報導，華為心聲社區發布總裁任正非最新簽發的總裁辦電郵，內容是任正非於7月19日到20日在運營商BG組織變革研討會上的講話。

任正非表示，目前華為是在「特殊時期作戰」，因此要進行「重要的改革」，而改革的最終目的是「打勝仗」；至於打仗，則要建立「軍團作戰」方式，強調「集體奮鬥、集體立功、集體受獎」。

他指出，華為在研發上要加大戰略投入，加強科研隊伍建設。至於絕大多數員工（面對美國制裁）應該心靜如水，「做好本職工作就是參戰」。

任正非說，現在華為處在危亡關頭，第一是「號召大家立功」，第二是「盡快把優秀人員選拔上來」，增加「活血」。

他表示，每個職能部門、每個代表處都要想一想，「如果你認為自己不適合這個崗位（職位），可以下崗（離職）讓道，讓我們的『坦克』開上戰場；如果你想上戰場，可以拿根繩子綁在『坦克』上拖著走，每個人都要有這樣的決心！」

任正非指出，「權要聽得見炮聲，錢要體現公司意志」，既要把權力給到最前方，讓他們在一定範圍內有戰鬥權力、戰役權力、戰略的準備權力，也要承擔責任，也要有平衡，這樣才有利於作戰。

任正非還警告，公司處於「危亡關頭」，建議工作量不足的員工組成「敢死隊」探索新計畫，失敗的員工將每隔幾個月減薪一次，甚至可能失去工作。

另外，任正非20日表示，因為華府政治環境的關係，他預期美國不會鬆綁出口管制，但因為華為自行研發技術，所以有信心能茁壯成長。

美聯社報導，任正非指出，如果要求中國在貿易戰中讓步，那他寧可不要美國放寬制裁，即便這意味他的女兒、華為財務長孟晚舟要面臨更漫長的官司戰。

任正非說：「如果為了讓華為受益，而讓窮人犧牲他們自己的利益，這我無法接受。我的女兒可能會受更多苦，但我寧願這麼做，而不是讓中國更貧困的人們為了華為的生存和發展而犧牲。」

貿易戰任正非華為

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