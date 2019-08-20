防經濟衰退 紐時：白宮檢討對中加徵關稅

2019-08-20 23:59 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



美國經濟出現狀況，美國媒體稱白宮正在檢討對大陸加徵的關稅，防止美國經濟衰退。 （路透） 分享 facebook

紐約時報與華盛頓郵報報導，白宮官員考慮減稅或取消對部分中國大陸加徵的關稅，防止經濟衰退。雖然美國總統川普堅稱經濟強勁，不過，他的經濟政策團隊正在幕後研擬經濟更加疲弱時的對策。

華郵報導，白宮高階官員考慮用幾個方法刺激經濟，包括暫時調降薪資稅，以增加勞工每月實得薪資。紐時說，川普政府官員已草擬白皮書，探討調降薪資稅的可能性。美國前總統歐巴馬曾在二○一一、二○一二年短暫調降薪資稅，因為美國經濟從二○○八年衰退以來復甦緩慢，歐巴馬想刺激經濟成長。

減稅需要國會同意。紐時分析說，民主黨掌控的眾院不太可能同意川普減稅，因為這樣等於為川普助選。

官員說，還沒與川普討論這個構想，企圖淡化減稅消息的重要性。白宮發聲明反駁華郵的報導，聲明說：「目前不考慮調降薪資稅。」

紐時報導，白宮也在檢討對大陸商品加徵的關稅。不過紐時說，川普一直強調，對中國商品加徵關稅只會傷到中國，不會傷到美國消費者，所以川普不太可能突然取消加徵關稅。

全美企業經濟協會十九日發布的調查顯示，受訪的兩百廿六名經濟學家中，多數預期美國會在兩年內陷入衰退，大概就在二○二○年美國大選時，只有百分之二認為今年就會衰退，不過，百分之卅八預期是明年，百分之卅四預期二○二一年。

上周債券市場出現了在歷史上都預示美國經濟衰退的警訊，導致美股大跌。美製造業已因全球經濟成長放緩而衰退，許多經濟學家認為，全球成長放緩原因之一，就是川普對中國打貿易戰。

紐時說，川普一些顧問私下擔心，川普對中國加徵關稅對美國經濟的衝擊。摩根大通研究人員十九日指出，川普先前對總額兩千五百億美元中國商品加徵關稅，相當於對美國每個家庭每年加徵六百美元的稅。如果十二月美國對中國電子產品加稅，研究人員說，相當於對美國每戶每年加徵的稅提高到一千美元。