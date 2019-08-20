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美貿戰能挺多久？ 75%學者：經濟衰退 2021年開始

2019-08-20 14:24世界日報 編譯黃秀媛／綜合19日電

對全國商業經濟學家協會226名會員進行的意見調查發現，有四分之三認為，2021年美國經濟將陷入衰退；約有四成認為，明年成長就會減緩；這些專家認為，問題不在於經濟會不會衰退，而是何時衰退。

雖然白宮堅持經濟仍健全和強勁，但這種看法反映在全球經濟展望日益疲弱之際，經濟學家和投資者日益懷疑美國經濟能忍受與中國長期貿易戰而不受到嚴重損害。

川普總統19日就再度攻擊聯準會「極度缺乏遠見」，宣稱聯準會應把基本利率降低至少一個百分點，並恢復危機時期收購債券，以降低長期貸款成本的計畫。

由於這些措施通常只在經濟面對嚴重危險時才考慮，而聯準會官員認為，目前沒有這種情況。

隨著中美貿易戰導致前景難測，加上德國和另外八大經濟體已陷入衰退或瀕臨衰退，股市急遽波動。

債券市場14日也發出警訊，10年期國庫債券獲益率短暫跌到兩年期債券之下；自1955年以來，每次經濟衰退前都出現這種「獲益率曲線倒掛」現象，顯示投資者正趨吉避凶，轉向較安全的資產。

川普總統及其顧問則堅持經濟仍然強勁和穩定，並指出消費者開支旺盛；川普說：「我對一切有備無患。我不認為我們會衰退。我們情況非常好。我們消費者很有錢。我提供極大的減稅，他們荷包都很滿，他們也肯花錢。」

他說：「大多數經濟學家表示我們不會衰退，可是其他國家情況不像我們這麼好。」

白宮經濟顧問庫德洛也駁斥經濟衰退之說，表示「我們情況非常好。讓我們不要害怕樂觀」。

與今年2月的調查相比，全國商業經濟學家協會這次調查顯示，認為美國今年就會陷入經濟衰退的專家大為減少。

但是，一些企業已減少投資，以等待中美貿易戰解決；貿易戰和其他跡象，也使聯邦準備理事會對經濟前景感到不安，上個月首次自2008年以來降息，而且愈來愈多人預期聯準會下個月會再度降息。

美國經濟可能衰退 路透社
美國經濟可能衰退 路透社
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美國經濟可能衰退 李美黛
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美國經濟可能衰退 李美黛
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