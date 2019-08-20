小摩：對中國新關稅 美國家庭每年負擔將增千元

2019-08-20 14:26 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



新關稅讓美國家庭支出多一千元 路透社 分享 facebook

投資銀行J.P.摩根(J.P. Morgan，俗稱「小摩」)估計，由於對中國商品的最新一輪加徵關稅，美國家庭平均每年負擔將增加1000元。

該行估計，川普的新關稅將抵銷美國人在川普2017年的稅收改革中獲得的大部分減稅優惠，還將讓每個家庭的平均年度關稅成本，從前兩輪關稅中的600元，增加到最新一輪的1000元。

2017年的減稅法，讓納稅人每年省大約1300元。

J.P.摩根美國股票策略主管拉哥斯布哈斯(Dubravko Lakos-Bujas)在給客戶的報告中表示，「中國第三階段關稅與先前關稅的區別在於對消費和資本財的影響，而之前的關稅比較集中在中間產品。」

他說：「這表明預期對消費者的影響應該在最近一輪中被特別放大。」

本月稍早，川普總統透過終止與中國的關稅停火讓投資人感到驚訝，宣布自9月1日開始對剩餘的3000億元中國進口產品加徵10%的新關稅；第三輪關稅是直接影響消費者最多的關稅。

去年宣布的第一輪和5月宣布的第二輪關稅比較與中間產品有關。

拉哥斯布哈斯表示，與農業不同，農業收到政府補貼以抵銷部分關稅，「但要補償消費者永遠沒有簡單的方法。」

由於新的關稅商品清單影響服裝、鞋類、消費電子產品和玩具，本月零售商股價受到衝擊。川普後來宣布取消並延後部分關稅生效日期直到聖誕節前，避免影響假日購物季。

鑑於對美國消費者錢包的影響事關2020年大選，拉哥斯布哈斯認為，政府可能會撤銷關稅或在貿易協議上妥協。

他說：「我們相信他們很有可能最終扭轉決策，找到與中國達成共識的方法。」