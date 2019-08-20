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中美貿易戰 人工、建材成本雙漲

2019-08-20 13:19世界日報 記者王若然／洛杉磯報導

中美貿易戰開始以來，正在潛移默化的影響著美國的社會、經濟與生活的各方面。凡是涉及中國貿易的行業，都多少受到影響。對於大部分建材需依賴種進口的地產開發商，因為關稅戰爭，建材、工具等成本上漲，不得不迫使他們重新評估修建成本，許多開發商並因此對地產的投資更加謹慎。

華人營建公會會長姜曉東表示，他近日與幾位開發商會面，討論建築材料成本增加的應對措施。提及成本上漲確實給正在進行房產開發帶來很大壓力，也使開發商對還沒開始的開發案態度更加謹慎。

姜曉東說，蓋房子用的建築材料、地板、櫥櫃、五金類，大多要從中國進口，許多美國本地的批發商也是從中國進口材料。關稅戰使這些商品漲價10%至30%不等，使建築成本上漲很多，在建築界引起「恐慌」效應。貿易戰打到現在，基本上「囤貨」也不可能，使他們不得不重新考量建造成本。

除了建材，在建築工人方面也因中美關係惡化受到不良影響。如美國度假勝地塞班島（Saipan），幾位酒店開發商正在頭疼人工問題。姜曉東說，之前酒店建築工人是從中國來的，工錢相對較低。但川普要求工人須是美國公民，導致原本2000多位中國工人被「趕走」，而重新聘請的工人工資是原本中國工人的五倍之高，使塞班島酒店開發商成本大幅度增加。

酒店開發投資商，也是喜瑞都市議員的胡張燕燕表示，因和自己合作的批發商來自本地，與中方直接的生意合作不多，因此貿易戰並沒有給她的酒店項目帶來太大影響。她感覺批發商也沒有將關稅的提升轉嫁給顧客，漲價並不明顯。此外，開發商一般都有預備金，以應對成本上漲等突發事件。

胡張燕燕表示，其實酒店建造成本上漲最明顯的是工人費用。自從最低薪水上調後，想低價找到好工人已經很難，因此工人開支增大。但她認為，工人漲工資是應該的，她項目的工人工資處在中上水平。

據悉，加州房地產開發目前由於人工、建材成本增加，明顯放緩。根據美國人口普查局（Census Bureau），2019年前半年，加州開發商獲得生產許可證5萬1178張，與去年同期相比少了20%。在洛杉磯縣和橙縣大都會地區，建案許可證發放量下降25%。其中獨幢屋建造許可證數量下降18.5%，多幢屋如公寓的許可證數量則下降更多，為28.6%。

貿易戰
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