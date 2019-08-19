親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普：蘋果競爭力恐輸三星「我正在想這件事」

2019-08-19 23:40聯合報 編譯黃淑玲／綜合外電

川普（右）與庫克16日在紐澤西州Bedminster高球俱樂部共進晚餐。川普在要...
川普（右）與庫克16日在紐澤西州Bedminster高球俱樂部共進晚餐。川普在要啟程回到華府前，告訴記者兩人交談的內容。（美聯社）
分享
美國總統川普表示，他已與蘋果執行長庫克討論對中國大陸輸美產品加徵關稅的衝擊，並指出庫克提出「非常令人信服的主張」，認為新關稅可能傷害蘋果與三星電子相競爭的能力，因為相較於蘋果，三星出口到美國的產品不會被加徵關稅。

川普十八日說，他與庫克上周五共進晚餐，「提姆（庫克的名字）跟我討論了關稅…他做出很有說服力的論述…三星是他們的頭號競爭對手，而三星不用加徵支付（遭加徵的）關稅」。

川普說：「我覺得他提出非常令人信服的主張，所以我正在想這件事。」他說：「若蘋果要支付（遭加徵的）關稅、又要跟一家不用支付（遭加徵關稅）的好企業競爭，確實是處境艱難。」蘋果的生產成本必須增添關稅成本，三星卻不用，使蘋果處於競爭劣勢。

川普認為庫克提出「很有說服力論據」的消息，激勵蘋果股價十九日早盤大漲百分之二。蘋果在大陸生產的iPhone、iPod及筆電等產品，遭加徵百分之十關稅的時間雖已被延後到十二月十五日，但該公司的Apple Watch、AirPods、HomePod及諸多配件，仍預定九月一日起遭加徵百分之十關稅。

蘋果所受到的關稅衝擊比三星還嚴重的原因，是其多數裝置都是在大陸生產、再輸出到美國與其他地區，但三星是在好幾個國家生產產品，包括越南、南韓及大陸。

蘋果將分別在九月一日與十二月十五日起，分兩階段對三千億美元的大陸輸美產品加徵百分之十關稅，相較下，美國與南韓去年九月就已達成貿易協議。

三星本周將正式推出最新旗艦機Galaxy Note 10，目前進入全球預購階段；蘋果則預定在今年稍後發表新款的Apple Watch、iPhone及電腦等裝置。

貿易戰
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

對陸加關稅／庫克憂懼三星得利 川普聽到了

2019-08-20 00:28

美中達貿易協議 香港是變數

2019-08-20 00:16

川普示好 華為豁免令 延長90天

2019-08-20 00:11

中國黃豆需求高達3,000萬噸 俄羅斯即使加倍出口也不夠

2019-08-19 22:49

美國商務部長：延長華為「禁售令」寬限期90天

2019-08-19 20:20

對中國產品9月1日徵關稅 消費者壓力上身

2019-08-19 17:32

安撫市場 庫德洛：貿易戰未傷害美國、經濟沒衰退跡象

2019-08-19 17:30

剛傳延長豁免90天 川普：涉及國安不想和華為做生意

2019-08-19 17:25

華為禁令延不延？ 川普：明天決定

2019-08-19 14:18

白宮：美中將重啟電話會商 準備邀中國代表到美

2019-08-19 14:17

川普：基於國家安全 不想跟華為做生意

2019-08-19 09:56

川普：若發生「天安門式」鎮壓 將傷害美中貿易談判

2019-08-19 08:15

川普說尚未準備好跟中國達成協議 不想跟華為做生意

2019-08-19 07:57

白宮貿易顧問：關稅未傷到美消費者 美經濟將強到明年

2019-08-18 22:48

星總理李顯龍國慶群眾大會演說 稱中美緊張短期內難解

2019-08-18 21:38
看更多

熱門文章

「落紅」12歲女主角演情慾戲惹爭議 越南上映4天被迫下片

2019-08-19 09:35

美國商務部長：延長華為「禁售令」寬限期90天

2019-08-19 20:20

潛水挖寶發現GoPro 開機驚見溺斃男死前最後影像

2019-08-19 09:51

麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

2019-08-19 15:54

澳報告：中國可在幾小時內 癱瘓西太平洋美軍基地、艦隊

2019-08-19 10:26

男玩過山車後「咳到床單全血」 醫：心臟差點爆掉

2019-08-19 10:35

陸女為拍超美澳洲鑽石灣 越過禁區下秒墜崖身亡

2019-08-19 16:42

未阻南京大屠殺… 日皇昭和「我非常懊悔」

2019-08-19 22:40

地球不是圓的 地平學家指出「其實是甜甜圈形狀」

2019-08-19 17:49

川普：若發生「天安門式」鎮壓 將傷害美中貿易談判

2019-08-19 08:15

影／雷雨中他祈禱別被打中 下一秒閃電「就在眼前」

2019-08-19 10:42

男子撿丟棄球衣收藏 多年後天價賣出因主人是「歐巴馬」

2019-08-19 16:19

讓沒病兒就診323次甚至開刀13次 母恐將面臨20年刑期

2019-08-19 21:28

越南台企凱暘老闆失聯 廠方更換主管繼續營運

2019-08-19 19:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-19 06:44

川普說尚未準備好跟中國達成協議 不想跟華為做生意

2019-08-19 07:57

男約上床卻睡著沒應門 她氣到提油放火燒房子

2019-08-19 13:53

5歲於難民營獲好心男贈單車 她24年後成功尋回恩人

2019-08-19 09:44

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 當局大規模搜救

2019-08-19 15:08

伊朗油輪跑了 華爾街日報：美國的挫敗

2019-08-19 22:53

反日風潮下韓人拒遊日 這3個地點最受青睞迎來反日財

2019-08-19 18:10

13、30傻傻分不清？ 納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

美國經濟衰退何時報到？ 經濟學家：明後年

2019-08-19 16:23

兒向流星許願要弟妹 媽媽腹痛檢查才知懷了三胞胎

2019-08-19 14:25

庫克訴苦「關稅戰讓三星占優勢」 川普認同

2019-08-19 14:33

華為禁令延不延？ 川普：明天決定

2019-08-19 14:18

單親媽媽攜女當背包客 紅了#mumsinphotos

2019-08-19 14:07

關稅戰蘋果成本大增 川普：庫克擔心會輸給三星

2019-08-19 07:44

美國男子發現50年前瓶中信 寫信人是俄國船長

2019-08-19 19:02

白宮：美中將重啟電話會商 準備邀中國代表到美

2019-08-19 14:17

川普：基於國家安全 不想跟華為做生意

2019-08-19 09:56

川普傳想買下格陵蘭 白宮經濟顧問證實消息

2019-08-19 03:26

川普證實有意買格陵蘭 丹麥總理：這是非賣品

2019-08-19 18:46

經濟衰退來了？ 美國灣區各業冷颼颼

2019-08-19 14:49

紐時：美國不該再仰賴軍事力量 提升美國利益

2019-08-19 11:42

台股ADR上周五全面上漲 跟進台股美股漲勢 友達衝7.7%

2019-08-19 07:05

豬腎人體移植年內有望展開 英外科醫生：豬心移植數年內實現

2019-08-19 17:07

新史料：昭和天皇對二戰充滿悔意 反軍閥復闢但主修憲

2019-08-19 11:34

英國不聽美國的 放走伊朗油輪

2019-08-19 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top