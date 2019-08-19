川普：蘋果競爭力恐輸三星「我正在想這件事」

2019-08-19 23:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



川普（右）與庫克16日在紐澤西州Bedminster高球俱樂部共進晚餐。川普在要啟程回到華府前，告訴記者兩人交談的內容。（美聯社） 分享 facebook 美國總統川普表示，他已與蘋果執行長庫克討論對中國大陸輸美產品加徵關稅的衝擊，並指出庫克提出「非常令人信服的主張」，認為新關稅可能傷害蘋果與三星電子相競爭的能力，因為相較於蘋果，三星出口到美國的產品不會被加徵關稅。

川普十八日說，他與庫克上周五共進晚餐，「提姆（庫克的名字）跟我討論了關稅…他做出很有說服力的論述…三星是他們的頭號競爭對手，而三星不用加徵支付（遭加徵的）關稅」。

川普說：「我覺得他提出非常令人信服的主張，所以我正在想這件事。」他說：「若蘋果要支付（遭加徵的）關稅、又要跟一家不用支付（遭加徵關稅）的好企業競爭，確實是處境艱難。」蘋果的生產成本必須增添關稅成本，三星卻不用，使蘋果處於競爭劣勢。

川普認為庫克提出「很有說服力論據」的消息，激勵蘋果股價十九日早盤大漲百分之二。蘋果在大陸生產的iPhone、iPod及筆電等產品，遭加徵百分之十關稅的時間雖已被延後到十二月十五日，但該公司的Apple Watch、AirPods、HomePod及諸多配件，仍預定九月一日起遭加徵百分之十關稅。

蘋果所受到的關稅衝擊比三星還嚴重的原因，是其多數裝置都是在大陸生產、再輸出到美國與其他地區，但三星是在好幾個國家生產產品，包括越南、南韓及大陸。

蘋果將分別在九月一日與十二月十五日起，分兩階段對三千億美元的大陸輸美產品加徵百分之十關稅，相較下，美國與南韓去年九月就已達成貿易協議。

三星本周將正式推出最新旗艦機Galaxy Note 10，目前進入全球預購階段；蘋果則預定在今年稍後發表新款的Apple Watch、iPhone及電腦等裝置。