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對中國產品9月1日徵關稅 消費者壓力上身

2019-08-19 17:32世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

經濟學家和分析師表示，川普總統縮減對中國進口商品徵稅的幅度，以避免影響假期購物季前景，但消費者仍將感受到壓力；9月1日起，美國將對一系列中國服裝、電子產品、手表和體育用品徵稅10%，受新一輪關稅影響的產品價值達1110億元。

考恩華盛頓研究集團(Cowen Washington Research Group)總經理克里斯克魯格(Chris Krueger)指出，這麼做其實不能算是替貿易戰降溫，此舉只是告訴對方：「我9月1日會打斷你的雙臂，現在先打斷你的手肘。」

北京國務院海關關稅委員會15日已公開譴責關稅上漲，並表示「中國別無選擇，只能採取必要相應對策。」

川普13日以減輕關稅在假期購物季節對消費者的影響，對價值1560億元中國進口智能手機、筆記型電腦、玩具等產品，延後開徵關稅；但這些關稅仍將於12月15日開始實施。而自9月1日起，連同之前的2500億元已徵稅商品，中國總計將有3610億元的進口產品遭到徵稅。

彼得森經濟研究所(Peterson Institute for Economics)資深研究員查德．布朗(Chad Bown)指出，9月1日起，69％的中國消費品將被徵收關稅，目前為29％。

據美國貿易代表署和人口普查局數據分析，9月1日起，約有330億元中國進口服裝鞋帽產品，以及包括電視、無線監控攝影機等價值270億元電子產品，被加徵10%關稅。

華爾街日報分析，哪些關稅延後徵收，似乎是看中國進口商品可替代性而定。例如，電玩遊戲機這個進口類別就在延後之列，2018年此產品自中國進口比例約占75％以上。

但12月15日，所有來自中國的商品都將加徵關稅；只有約合198億元的藥品、部分醫療設備、有機化學品及特殊進口條款下的中國商品，免於徵稅。

經濟分析公司牛津經濟學(Oxford Economics)首席經濟專家格雷戈里‧達科(Gregory Daco)表示，受到9月1日最新關稅的直接影響，美國第四季度增長放緩約0.1個百分點；他預計第四季度經濟增長率約2％。而經濟放緩損害將持續到2020年；隨著企業和金融市場益發不確定未來貿易政策，損害將持續擴大。

達科表示，「關稅造成的不確定性，將超出關稅本身的影響。除了商品成本更高，企業因應關稅和貿易緊張局面做計劃，也需要成本和時間。」

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