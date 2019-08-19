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安撫市場 庫德洛：貿易戰未傷害美國、經濟沒衰退跡象

2019-08-19 17:30世界日報 編譯孫梁╱綜合18日電

庫洛德18日在電視時論節目中堅持，美國總統川普的關稅戰不會造成經濟衰退。 美聯社
庫洛德18日在電視時論節目中堅持，美國總統川普的關稅戰不會造成經濟衰退。 美聯社
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白宮經濟顧問庫德洛18日安撫市場說，儘管股市出現動盪，但並沒有顯示出衰退跡象，經濟的增長趨勢沒變；他說，與中國的貿易戰並沒有傷害到美國，兩國將在10天內重新展開貿易談判。

庫德洛在福斯新聞網周日新聞節目中說，如果一切進展順利，美國準備邀請中國到美國進一步談判，以結束可能威脅全球經濟增長的貿易戰。

他說，即使談判目前陷入停滯和美國即將加徵新關稅，美國經濟的表現依然亮眼，沒有衰退的跡象，消費者的支出增多，薪資提高。

美國可能步入衰退在過去一周導致金融市場震盪，也讓川普總統2020年連任選戰面臨考驗；民主黨批評川普的貿易政策給美國帶來威脅，增加了不確定性，降低了企業投資和市場活力。

民主黨總統參選人歐洛克表示，他擔憂川普讓全球和美國經濟步入衰退。

兩年期和十年期的國債殖利率倒掛，標誌人們對經濟增長失去信心和感到不確定。

美中貿易戰的前景尤其存在著不確定性，川普政府上周宣布對中國3000億元部分產品的加徵關稅延後到12月中旬，以避免影響聖誕節購物；川普表示，他將很快與中國國家主席習近平通話。

白宮貿易顧問納瓦羅18日駁斥上周的股市動盪是個警訊，他認為美國經濟表現好，促使投資人把錢投進美國。他說：「美國經濟在全球最強勁，資金滾滾湧入美國股市和債券市場，對中國產品加關稅沒有傷害到美國任何人。」

納瓦羅接受美國廣播公司新聞網(ABC News)「本周」(This Week)訪問時說，美國經濟的主要驅動力強勁，經濟仍持續增長，每月都有新增就業，7月的零售銷售增長0.7%，也高於預期。

經濟增長放緩對爭取2020年連任的川普是壞消息；川普他上周在新罕布夏州向支持者表示，為了保住就業和投資，「你們沒有其他選擇，只能投票給我」。

川普及其顧問嚴厲批評聯準會在破壞政府的經濟政策，庫德洛18日稱聯準會在2017至2018年七次升息，是「非常嚴重的貨幣管制政策」。

貿易戰川普
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