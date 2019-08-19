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剛傳延長豁免90天 川普：涉及國安不想和華為做生意

2019-08-19 17:25世界日報 編譯郭宣含╱綜合18日電

在上周才傳出川普政府有意將中國科技巨頭「華為」的暫時豁免令延長90天後，川普總統...
在上周才傳出川普政府有意將中國科技巨頭「華為」的暫時豁免令延長90天後，川普總統18日卻表示，他不想和華為做生意。路透
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在上周才傳出川普政府有意將中國科技巨頭「華為」的暫時豁免令延長90天後，川普總統18日卻表示，他不想和華為做生意。

川普18日告訴記者：「我們不開放和華為做生意，因為涉及國安威脅我完全不想做生意。我們會再看情況，明天我會做出決定。」

「華爾街日報」(Wall Street Journal)和「路透」(Reuters)皆報導，商務部準備將華為豁免令延長90天，允許華為繼續與美國企業有生意往來，並為現有客戶提供服務；原本的協議會在19日到期。

川普5月宣布全國進入緊急狀態，禁止美企使用對國安構成危險的公司所生產電信設備，商務部遂將華為列入黑名單。一旦列入該黑名單，美企便不得販售或移轉技術給華為，除非他們有特殊執照。

川普6月在日本20國高峰會(G20)的場邊會議與中國國家主席習近平會晤，雙方當時同意暫停貿易戰，並尋求重新開始貿易協商。在中美高峰會後的記者會上，川普表示美國會繼續販售產品給華為。

川普當時指出：「不過有一件事我會同意，有很多人很驚訝我們移交和售出大量商品給華為，進而成為他們生產的多種商品，我說這沒問題，我們會繼續售出這些產品。」

川普與習近平會晤後發表的這一番話，使白宮面臨國會兩黨批評。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)隨後表示，川普政府並未全面批准華為的豁免令。

川普6月會晤習近平之後，美中貿易戰也急遽升溫。川普8月初表示，美國將對價值3000億元的中國輸美產品課徵10%的關稅；但川普13日又宣布，其中1500億元的商品關稅將延至12月15日再課徵，以免企業和消費者在耶誕購物季受到貿易戰衝擊。

貿易戰川普華為
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