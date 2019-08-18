美中貿易戰衝擊！經濟日趨下坡 川普連任噩夢

2019-08-18 15:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合17日電



川普總統警告若他2020年總統失利，經濟恐崩壞，他還呼籲不喜歡他的選民投票時，應考慮國家當前強勢經濟成長與低失業率；不過在日益接近2020年大選前，川普私下卻日益擔憂經濟前景恐趨黯淡，衝擊到他連任。

川普15日在新罕布夏州表示：「你們別無選擇只能投給我，不然你們的401(k)和一切即將完蛋。不管你們愛我還是討厭我，務必把票投給我。」

本周金融市場釋出美國經濟衰退的跡象，投資人、企業與消費者呈現一片焦慮；川普對中國輸美商品實施懲罰性關稅，以及面臨英國和德國經濟縮減的喊話之際，經濟衰退儼然是川普連任的最大顧慮。

雖然目前仍無法確定選舉前是否會出現經濟衰退，不過一旦經濟開始走下坡，將重擊為第二任期打出強健經濟牌的川普。

川普顧問擔心經濟疲弱會影響川普選情，趕走原本願意對他部分煽動性政策和言論睜一隻眼閉一隻眼的溫和共和黨與獨立選民；萬一經濟開始下滑，白宮經濟顧問幾乎沒有可以扭轉局勢的選項。

川普將市場對經濟衰退的擔憂怪罪給他人，尤其是聯準會不進一步降息；然而實際上市場許多不確定性源自他提高與中國貿易戰的緊張情勢，以及全球許多大國經濟表現乏弱。

部分顧問建議川普降低貿易戰的緊張程度，但幕僚也承認不清楚白宮有何措施可以阻止經濟低迷。

全國製造商協會(NAM)國際經濟事務副總裁琳達．鄧普西(Linda Dempsey)表示，政府能幫助製造業和經濟的選項其實不多，要和中國協商也相當棘手，因為此事牽涉雙邊的利益衝突。

政府官員寄望薪資上漲和消費者支出可以驅動經濟成長直至2020年；但川普明白他能否連任將懸於選民是否相信他能單打獨鬥延長美國歷經十年的牛市。