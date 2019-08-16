3000億美元商品加徵關稅 北京嗆美：不撤消就反制

2019-08-16 17:02 世界日報 中國新聞組／北京16日電



美中貿易戰打打停停。 路透社 分享 facebook 美國推遲對中國電子產品加徵關稅的「善意」，北京似乎不滿意。針對美國貿易代表辦公室早前宣布將對約3000億美元自中國進口商品加徵10%關稅，中國國務院關稅稅則委員會有關負責人昨日表示，美方此舉嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，背離了磋商解決分歧的正確軌道，中方將不得不採取必要的反制措施。這也是中國官方再度針對3000億美元加徵關稅一事，明確表達將反制的態度。

綜合媒體報導，美國總統川普對此回應稱，任何協議都必須符合美國的條件。川普說，「坦白說，中國很想達成協議……必須是一項符合我方所提條件的協議，否則為什麼要達成協議？」

據報導，在此之前，中國國務院副總理劉鶴11日晚間曾以中美全面經濟對話中方牽頭人身分，應約與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽通話。新華社當時報導，在該次通話中，中方就美方將於9月1日對中國約3000億美元輸美商品加徵關稅問題「進行了嚴正交涉」。美國當天稍晚宣布，美方將如期自9月1日起對價值約3000億美元的中國商品加徵10%關稅，但延後到12月15日才對其中的電子產品加徵關稅。

央視昨日以國際銳評專欄評論指出，這是中方不得已而為之。美方此舉嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識。根據這兩個共識，中美雙方應當通過磋商解決問題。但美方再次舉起關稅大棒，背離了解決問題的正確軌道。雖然美方近日表示部分推遲對中國商品加徵關稅，但是只要不取消關稅，就必然損害中方利益。中方決定採取反制措施，完全正當。

央視強調，貿易戰沒有贏家，升級經貿摩擦對中美雙方和世界都不利。中方願意採取合作的方式解決問題。但合作有原則，磋商有底線，在重大原則問題上中方決不讓步。對於貿易戰，中方不願打，不怕打，必要時不得不打，這個態度始終不會改變。談，大門敞開；打，奉陪到底！