美延緩陸3000億關稅 時間換取空間

2019-08-14 16:33 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



美中貿易戰雙方各不相讓，僵持不下。路透 分享 facebook 美國13日表示，原先9月就會對中國實行加徵1成關稅的政策將延期至12月中，暫時不對手機、筆電、電玩遊戲機及服飾等商品加徵關稅。據分析，原因可能是美國受國內企業抗議的反應，也有一派認為此舉是希望中國可以繼續進口美國農產品，川普本人則表示是為了消費者著想。

鉅額關稅12月實施

《紐約時報》報導指出，美國13日宣布對中國部分商品課徵1成關稅的計畫將延期，由原先的9月初改期至12月15日，而這些商品包括手機、筆電、電玩遊戲機、服飾等。據《CNN》估計，這些商品的關稅金額上看3000億美元。

原因未明朗

據《CNN》報導，美國貿易代表署代表萊特海澤、美國財政部長梅努欽與中國國務院副總理劉鶴溝通電話協商後，做出這項決議，但美國決定延緩關稅的原因仍眾說紛紜。川普在推特上發文，表示此舉目的是「減輕消費者購買聖誕禮物的負擔」。

對於實施延緩關稅的原因眾多，有一說為美國企業長期受到貿易戰爭影響（5月中國宣佈對美國加徵5％至25％關稅），因此企業向川普施加壓力導致此結果。《Vox》則分析，美國此舉是希望能對貿易戰降溫，希望中國可以履行先前的承諾，繼續進口美國的農業產品。

2018年至今，中美貿易戰仍然沒有明顯規律。戰爭源自川普認為中國剽竊美國智財權，因此對中國進口收品課重稅，中國也以向美國農產品徵稅反擊。兩國曾於去年5月宣佈停戰，但同年6月美國又對中國徵稅，因此引起中國怒火，重新實施關稅制。

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