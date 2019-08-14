親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

美延後加關稅信號：川普最怕股市跌不休

2019-08-14 13:13世界日報 編譯孫梁╱綜合13日電

川普總統宣布將對中國3000億元的產品加徵10%關稅後，如今又決定延後實施其中部分產品的關稅，並把部分貨品移出關稅清單；CNBC新聞網的名嘴、前避險基金經理克雷默(Jim Cramer)13日表示，延後實施增加關稅是一個信號，表明川普擔心股市繼續下跌。

每天在CNBC電視主持財經節目的克雷默認為，這個信號意味著川普說：「我不想再看到股市進一步下跌。」在連續下跌數日後，13日的道瓊指數收盤時上漲將近400點；而在13日交易前，道瓊指數比7月的最高點下跌逾5%。

川普政府是在股市開盤交易後不久，宣布將取消對部分中國產品加徵的10%關稅，包括手機等電子產品在內。受到取消加稅消息的鼓舞，蘋果公司的股票上漲約5%。

美國貿易代表署表示，川普宣布對3000億元中國產品加徵10%關稅的生效時間，從9月1日推遲到12月中旬。中國方面13日也宣布，中國談判團隊與美國貿易談判代表賴海哲和財政部長米努勤通了電話；中方還同意，兩周後再舉行一次通話。

克雷默說，美國和中國的姿態表明，雙方都「眨眼」了；兩國的貿易戰迄今已持續一年多。

但克雷默認為，美國股市仍面臨風險，兩年期政府債券的收益率出現反轉，比十年期債券的收益還高，從歷史上看，這一跡象是標誌著衰退。

但兩年期與十年期債券的收益率13日出現擴大，因為投資人買進股票和拋售債券，但兩種債券的收益率差異後來出現縮小。

貿易戰

相關新聞

中國傳將按計劃9月赴美談判 但十一前不會做重大讓步

2019-08-14 13:14

美中貿易戰Q&A 大戰在即川普為何改變心意？

2019-08-14 10:52

高盛：華為豁免令將到期 恐成中美貿易戰新導火線

2019-08-14 13:17

企業憂貿易戰減職缺 川普創造國內工作成效有限

2019-08-14 13:16

貿易協商談談停停、川普習近平硬碰硬 都在打消耗戰

2019-08-14 13:15

耶誕禮物？川普為了耶誕節延徵關稅 承認傷害美消費者

2019-08-14 10:33

注意了！並非所有蘋果產品都在緩加徵關稅之列

2019-08-14 08:42

貿易戰現轉圜 人民幣急漲一度重見「6」字頭

2019-08-14 01:28

熱門文章

為何日本路邊沒違停？ 內行人揭差別：台灣學不來

2019-08-13 15:55

美對陸部分商品加稅延到12月15日 美股大漲400點

2019-08-13 22:02

比美國玩更大 日韓貿易戰 驚動大哥「該反省」

2019-08-14 10:00

地球上最擁擠10大城市！第1名比台灣總人口還多

2019-08-14 11:04

貿易戰中美高官磋商 雙方牽頭人通話

2019-08-13 21:46

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億

2019-08-13 14:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top