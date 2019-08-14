美延後加關稅信號：川普最怕股市跌不休

2019-08-14 13:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合13日電



川普總統宣布將對中國3000億元的產品加徵10%關稅後，如今又決定延後實施其中部分產品的關稅，並把部分貨品移出關稅清單；CNBC新聞網的名嘴、前避險基金經理克雷默(Jim Cramer)13日表示，延後實施增加關稅是一個信號，表明川普擔心股市繼續下跌。

每天在CNBC電視主持財經節目的克雷默認為，這個信號意味著川普說：「我不想再看到股市進一步下跌。」在連續下跌數日後，13日的道瓊指數收盤時上漲將近400點；而在13日交易前，道瓊指數比7月的最高點下跌逾5%。

川普政府是在股市開盤交易後不久，宣布將取消對部分中國產品加徵的10%關稅，包括手機等電子產品在內。受到取消加稅消息的鼓舞，蘋果公司的股票上漲約5%。

美國貿易代表署表示，川普宣布對3000億元中國產品加徵10%關稅的生效時間，從9月1日推遲到12月中旬。中國方面13日也宣布，中國談判團隊與美國貿易談判代表賴海哲和財政部長米努勤通了電話；中方還同意，兩周後再舉行一次通話。

克雷默說，美國和中國的姿態表明，雙方都「眨眼」了；兩國的貿易戰迄今已持續一年多。

但克雷默認為，美國股市仍面臨風險，兩年期政府債券的收益率出現反轉，比十年期債券的收益還高，從歷史上看，這一跡象是標誌著衰退。

但兩年期與十年期債券的收益率13日出現擴大，因為投資人買進股票和拋售債券，但兩種債券的收益率差異後來出現縮小。